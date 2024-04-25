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В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице
В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице - РИА Новости, 25.04.2024
В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице
Полиция задержала неоднократно судимого мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:07
2024-04-25T10:07
2024-04-25T10:40
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УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости. Полиция задержала неоднократно судимого мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии. В соцсетях распространилось видео, снятое видеорегистратором недалеко от ночного клуба, на нем несколько мужчин убегают при звуках выстрелов, один из них падает на асфальт. Инцидент произошел утром 21 апреля около дома номер 9 на улице Сахьяновой в Улан-Удэ. "Установлены участники конфликта, а также задержан 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В ходе инцидента молодой человек получил ранение из травматического оружия", - говорится в сообщении. Мотивы и обстоятельства произошедшего преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемому избрана мера заключения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
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происшествия, улан-удэ, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице
В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия