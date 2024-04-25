https://ria.ru/20240425/strelba-1942205447.html

В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице

В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице - РИА Новости, 25.04.2024

В Улан-Удэ задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице

Полиция задержала неоднократно судимого мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:07

2024-04-25T10:07

2024-04-25T10:40

происшествия

улан-удэ

россия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости. Полиция задержала неоднократно судимого мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии. В соцсетях распространилось видео, снятое видеорегистратором недалеко от ночного клуба, на нем несколько мужчин убегают при звуках выстрелов, один из них падает на асфальт. Инцидент произошел утром 21 апреля около дома номер 9 на улице Сахьяновой в Улан-Удэ. "Установлены участники конфликта, а также задержан 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В ходе инцидента молодой человек получил ранение из травматического оружия", - говорится в сообщении. Мотивы и обстоятельства произошедшего преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемому избрана мера заключения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

улан-удэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, россия