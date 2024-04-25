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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:13
2024-04-25T12:13
2024-04-25T12:19
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россия
кривой рог
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении. С 10.58 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Днепропетровская область, Россия, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Страна": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы