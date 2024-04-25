https://ria.ru/20240425/stavka-1942321935.html
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин
Ключевая ставка Банка России наверняка будет снижаться, исходя из объективных тенденций, которые складываются в российской экономике, вслед за этим станут... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:27
2024-04-25T17:27
2024-04-25T17:37
экономика
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владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России наверняка будет снижаться, исходя из объективных тенденций, которые складываются в российской экономике, вслед за этим станут дешевле и промышленные кредиты, взятые по плавающим ставкам, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас ведь банки дают (кредиты на промышленные проекты - ред.), как правило, по плавающим ставкам, и если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю... это наверняка произойдет, исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике. А если это так, и использовать плавающие ставки, то и ставка по мере развития проектов она тоже будет снижаться", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20240425/putin-1942290730.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин
Путин: ключевая ставка Банка России наверняка будет снижаться