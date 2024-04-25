https://ria.ru/20240425/stavka-1942321935.html

Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин

Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Ключевая ставка ЦБ будет снижаться, заявил Путин

Ключевая ставка Банка России наверняка будет снижаться, исходя из объективных тенденций, которые складываются в российской экономике, вслед за этим станут... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:27

2024-04-25T17:27

2024-04-25T17:37

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942284259_0:1605:2047:2756_1920x0_80_0_0_15c3602c4cda8bd04c46a8f9c200179e.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России наверняка будет снижаться, исходя из объективных тенденций, которые складываются в российской экономике, вслед за этим станут дешевле и промышленные кредиты, взятые по плавающим ставкам, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас ведь банки дают (кредиты на промышленные проекты - ред.), как правило, по плавающим ставкам, и если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю... это наверняка произойдет, исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике. А если это так, и использовать плавающие ставки, то и ставка по мере развития проектов она тоже будет снижаться", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20240425/putin-1942290730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)