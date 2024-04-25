В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США
Рябков: Россия может понизить дипотношения с США в случае конфискации активов
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то, что "или-или". Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования", — отметил собеседник агентства.
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Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, содержащий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направили в сенат для рассмотрения.
Дипломат допустил, что Белый дом планирует обсудить вопрос конфискации со странами G7, поскольку большая часть замороженных российских активов оказалась в Европе.
Рябков добавил, что Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников.
Комментируя принятый в Штатах законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что конфискация российских активов в пользу Киева — противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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