https://ria.ru/20240425/ssha-1942278837.html

В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США

В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США - РИА Новости, 25.04.2024

В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США

Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:09

2024-04-25T15:09

2024-04-25T17:28

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сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то, что "или-или". Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования", — отметил собеседник агентства.Дипломат допустил, что Белый дом планирует обсудить вопрос конфискации со странами G7, поскольку большая часть замороженных российских активов оказалась в Европе.Рябков добавил, что Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников.Комментируя принятый в Штатах законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что конфискация российских активов в пользу Киева — противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, g7, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, дмитрий песков, euroclear, евросоюз, украина