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В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США - РИА Новости, 25.04.2024
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15:09 25.04.2024 (обновлено: 17:28 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ssha-1942278837.html
В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США
В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США - РИА Новости, 25.04.2024
В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США
Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:09
2024-04-25T17:28
сша
россия
g7
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то, что "или-или". Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования", — отметил собеседник агентства.Дипломат допустил, что Белый дом планирует обсудить вопрос конфискации со странами G7, поскольку большая часть замороженных российских активов оказалась в Европе.Рябков добавил, что Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников.Комментируя принятый в Штатах законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что конфискация российских активов в пользу Киева — противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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сша, россия, g7, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, дмитрий песков, euroclear, евросоюз, украина
США, Россия, G7, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Euroclear, Евросоюз, Украина
В МИД допустили понижение уровня дипотношений с США

Рябков: Россия может понизить дипотношения с США в случае конфискации активов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то, что "или-или". Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования", — отметил собеседник агентства.
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Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, содержащий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направили в сенат для рассмотрения.

Дипломат допустил, что Белый дом планирует обсудить вопрос конфискации со странами G7, поскольку большая часть замороженных российских активов оказалась в Европе.
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Рябков добавил, что Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников.
Комментируя принятый в Штатах законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что конфискация российских активов в пользу Киева — противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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