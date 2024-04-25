Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ
Президент Боливии: Sputnik в отличие от других говорит правду, а не искажает ее
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Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
КАРАКАС, 25 апр - РИА Новости. Sputnik - значимое СМИ, которое, в отличие от других, говорит правду, а не искажает ее, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе.
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"Я думаю, что за все это время Sputnik показал себя как значимое средство массовой информации, которое говорит правду, в отличие от других..., которые имеют определенную тенденцию к дезинформации или подаче вещей таким образом, чтобы не донести правду до населения. Sputnik демонстрирует прозрачность, и я думаю, что важно поддерживать ее и иметь возможность распространять ее", - сказал президент.
"Это альтернативный способ коммуникации для наших стран, и мы надеемся, что (Sputnik) сможет продолжать расширяться, и что (у него) будет все больше слушателей и зрителей", - добавил Арсе.
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