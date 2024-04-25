https://ria.ru/20240425/sputnik-1942366382.html

Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ

Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ - РИА Новости, 25.04.2024

Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ

Sputnik - значимое СМИ, которое, в отличие от других, говорит правду, а не искажает ее, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:10

2024-04-25T21:10

2024-04-25T21:10

боливия

луис арсе

новости агентства

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КАРАКАС, 25 апр - РИА Новости. Sputnik - значимое СМИ, которое, в отличие от других, говорит правду, а не искажает ее, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Я думаю, что за все это время Sputnik показал себя как значимое средство массовой информации, которое говорит правду, в отличие от других..., которые имеют определенную тенденцию к дезинформации или подаче вещей таким образом, чтобы не донести правду до населения. Sputnik демонстрирует прозрачность, и я думаю, что важно поддерживать ее и иметь возможность распространять ее", - сказал президент. "Это альтернативный способ коммуникации для наших стран, и мы надеемся, что (Sputnik) сможет продолжать расширяться, и что (у него) будет все больше слушателей и зрителей", - добавил Арсе.

https://ria.ru/20240419/iri-1941096742.html

боливия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

боливия, луис арсе, новости агентства