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Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
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21:10 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/sputnik-1942366382.html
Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ
Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ
Sputnik - значимое СМИ, которое, в отличие от других, говорит правду, а не искажает ее, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:10
2024-04-25T21:10
боливия
луис арсе
новости агентства
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КАРАКАС, 25 апр - РИА Новости. Sputnik - значимое СМИ, которое, в отличие от других, говорит правду, а не искажает ее, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Я думаю, что за все это время Sputnik показал себя как значимое средство массовой информации, которое говорит правду, в отличие от других..., которые имеют определенную тенденцию к дезинформации или подаче вещей таким образом, чтобы не донести правду до населения. Sputnik демонстрирует прозрачность, и я думаю, что важно поддерживать ее и иметь возможность распространять ее", - сказал президент. "Это альтернативный способ коммуникации для наших стран, и мы надеемся, что (Sputnik) сможет продолжать расширяться, и что (у него) будет все больше слушателей и зрителей", - добавил Арсе.
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боливия, луис арсе, новости агентства
Боливия, Луис Арсе, Новости агентства
Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ

Президент Боливии: Sputnik в отличие от других говорит правду, а не искажает ее

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАРАКАС, 25 апр - РИА Новости. Sputnik - значимое СМИ, которое, в отличие от других, говорит правду, а не искажает ее, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе.
«
"Я думаю, что за все это время Sputnik показал себя как значимое средство массовой информации, которое говорит правду, в отличие от других..., которые имеют определенную тенденцию к дезинформации или подаче вещей таким образом, чтобы не донести правду до населения. Sputnik демонстрирует прозрачность, и я думаю, что важно поддерживать ее и иметь возможность распространять ее", - сказал президент.
"Это альтернативный способ коммуникации для наших стран, и мы надеемся, что (Sputnik) сможет продолжать расширяться, и что (у него) будет все больше слушателей и зрителей", - добавил Арсе.
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БоливияЛуис АрсеНовости агентства
 
 
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