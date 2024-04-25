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Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян - РИА Новости, 25.04.2024
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17:11 25.04.2024 (обновлено: 17:30 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/sputnik-1942315636.html
Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян
Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян - РИА Новости, 25.04.2024
Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян
Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:11
2024-04-25T17:30
иран
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. &quot;Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране. Еще и на гостелерадио страны — в одной из самых крупных медиаорганизаций в Азии&quot;, — написала она.Послушать радио Sputnik в Иране смогут все жители страны, население которой составляет более 90 миллионов человек. Кроме того, как рассказала Симоньян, на радио "Гофтегу" ("Диалог") теперь еженедельно будет выходить совместная программа "Восточная стратегия". В эфире передачи эксперты из России и Ирана в течение часа будут обсуждать формирование многополярного и мультикультурного миропорядка.
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иран, россия, маргарита симоньян
Иран, Россия, Маргарита Симоньян
Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян

Симоньян: Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«

"Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране. Еще и на гостелерадио страны — в одной из самых крупных медиаорганизаций в Азии", — написала она.

Послушать радио Sputnik в Иране смогут все жители страны, население которой составляет более 90 миллионов человек.
Кроме того, как рассказала Симоньян, на радио "Гофтегу" ("Диалог") теперь еженедельно будет выходить совместная программа "Восточная стратегия". В эфире передачи эксперты из России и Ирана в течение часа будут обсуждать формирование многополярного и мультикультурного миропорядка.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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