https://ria.ru/20240425/sputnik-1942315636.html

Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян

Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян - РИА Новости, 25.04.2024

Sputnik стал единственным иностранным радио в Иране, сообщила Симоньян

Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:11

2024-04-25T17:11

2024-04-25T17:30

иран

россия

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. "Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране. Еще и на гостелерадио страны — в одной из самых крупных медиаорганизаций в Азии", — написала она.Послушать радио Sputnik в Иране смогут все жители страны, население которой составляет более 90 миллионов человек. Кроме того, как рассказала Симоньян, на радио "Гофтегу" ("Диалог") теперь еженедельно будет выходить совместная программа "Восточная стратегия". В эфире передачи эксперты из России и Ирана в течение часа будут обсуждать формирование многополярного и мультикультурного миропорядка.

https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html

иран

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иран, россия, маргарита симоньян