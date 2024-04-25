https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942338563.html

Песков заявил, что исход спецоперации на Украине предрешен, Россия победит

Песков заявил, что исход спецоперации на Украине предрешен, Россия победит - РИА Новости, 25.04.2024

Песков заявил, что исход спецоперации на Украине предрешен, Россия победит

Исход спецоперации на Украине предрешен: Россия победит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:59

2024-04-25T18:59

2024-04-25T18:59

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

сша

павел зарубин

сергей лавров

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Исход спецоперации на Украине предрешен: Россия победит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим". - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, дмитрий песков, сша, павел зарубин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато