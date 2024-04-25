Туристы из Бахрейна влюбились в альпак в горах Сочи и российский снег
Туристы из Бахрейна посетили парк альпак в горах Сочи и оценили российский снег
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 25 апр - РИА Новости. Туристы из Бахрейна посетили парк альпак в горах Сочи, ощутили российский снег и остались в восторге от горных развлечений, организаторы тура уверены в увеличении арабского турпотока в десятки раз, сообщает пресс-служба Центра стратегических разработок.
В Сочи проходит ознакомительный тур блогеров и журналистов из Бахрейна и Саудовской Аравии, организованный Центром развития международного туризма Центра стратегических разработок в рамках реализации программы продвижения туристского потенциала России.
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"Иностранцы уже успели влюбиться в Альпак и русский снег, вдохновиться величием сочинских гор и отдохнуть на курорте" Роза Хутор". Впереди их ждет посещение этнопарка "Моя Россия" и полет в Скай-парке", - говорится в сообщении.
По словам директора Центра развития международного туризма ЦСР Юлии Максутовой, следующая делегация блогеров прибывает в середине мая.
"Судя по нашим исследованиям, один довольный арабский турист привозит в страну, в частности в Россию, 500 других туристов. Поэтому мы рассчитываем на увеличение турпотока. В прошлом году более семи тысяч арабов посетил Россию. В этом году планируем десятками и сотнями и тысяч исчислять. Арабские туристы говорят, что у нас более безопасно, чем в Лондоне, в который они привыкли летать, и им нравится у нас", - рассказала РИА Новости Максутова.
Ранее международный аэропорт Сочи сообщал, что Национальный перевозчик Бахрейна, авиакомпания Gulf Air, совместно с туристическим оператором "Свой ТС" с июня начнет еженедельные чартерные полеты в Сочи. Первый рейс Gulf Air из международного аэропорта Сочи в Манаму запланирован на 3 июня. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A321 вместимостью 166 пассажиров.