https://ria.ru/20240425/sochi-1942368256.html

Туристы из Бахрейна влюбились в альпак в горах Сочи и российский снег

Туристы из Бахрейна влюбились в альпак в горах Сочи и российский снег - РИА Новости, 25.04.2024

Туристы из Бахрейна влюбились в альпак в горах Сочи и российский снег

Туристы из Бахрейна посетили парк альпак в горах Сочи, ощутили российский снег и остались в восторге от горных развлечений, организаторы тура уверены в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:21

2024-04-25T21:21

2024-04-25T21:21

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СОЧИ, 25 апр - РИА Новости. Туристы из Бахрейна посетили парк альпак в горах Сочи, ощутили российский снег и остались в восторге от горных развлечений, организаторы тура уверены в увеличении арабского турпотока в десятки раз, сообщает пресс-служба Центра стратегических разработок. В Сочи проходит ознакомительный тур блогеров и журналистов из Бахрейна и Саудовской Аравии, организованный Центром развития международного туризма Центра стратегических разработок в рамках реализации программы продвижения туристского потенциала России. "Иностранцы уже успели влюбиться в Альпак и русский снег, вдохновиться величием сочинских гор и отдохнуть на курорте" Роза Хутор". Впереди их ждет посещение этнопарка "Моя Россия" и полет в Скай-парке", - говорится в сообщении. По словам директора Центра развития международного туризма ЦСР Юлии Максутовой, следующая делегация блогеров прибывает в середине мая. "Судя по нашим исследованиям, один довольный арабский турист привозит в страну, в частности в Россию, 500 других туристов. Поэтому мы рассчитываем на увеличение турпотока. В прошлом году более семи тысяч арабов посетил Россию. В этом году планируем десятками и сотнями и тысяч исчислять. Арабские туристы говорят, что у нас более безопасно, чем в Лондоне, в который они привыкли летать, и им нравится у нас", - рассказала РИА Новости Максутова. Ранее международный аэропорт Сочи сообщал, что Национальный перевозчик Бахрейна, авиакомпания Gulf Air, совместно с туристическим оператором "Свой ТС" с июня начнет еженедельные чартерные полеты в Сочи. Первый рейс Gulf Air из международного аэропорта Сочи в Манаму запланирован на 3 июня. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A321 вместимостью 166 пассажиров.

https://ria.ru/20240206/moskva-1925585554.html

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