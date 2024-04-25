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На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело - РИА Новости, 25.04.2024
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05:39 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело - РИА Новости, 25.04.2024
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело
В Приморье полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении жителя Находки, который подозревается в убийстве своей собаки на глазах РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:39
2024-04-25T05:39
происшествия
находка
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. В Приморье полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении жителя Находки, который подозревается в убийстве своей собаки на глазах у детей. Во вторник в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что мужчина в Находке сначала выкинул свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже поманил ее и зарубил топором. Отмечалось, что это произошло на глазах у детей из местной школы. Краевая полиция сообщала, что прибывшие на место для проверки сообщения полицейские не обнаружили следов преступления, а предполагаемый убийца собаки свою причастность отрицал. Как сообщает УМВД по Приморскому краю, опрошенные очевидцы происшествия, напротив, указывали на причастность 57-летнего мужчины к преступлению. "Участковыми уполномоченными полиции в ходе оперативной работы и беседы с гражданином удалось выяснить его причастность к противоправному деянию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что останки животного вывез в лесополосу и позже показал место", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Останки животного направлены на судебно-биологическую экспертизу.
https://ria.ru/20240418/sobaki-1940854672.html
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происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело

В Приморье завели дело на мужчину, зарубившего собаку на глазах у детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. В Приморье полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении жителя Находки, который подозревается в убийстве своей собаки на глазах у детей.
Во вторник в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что мужчина в Находке сначала выкинул свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже поманил ее и зарубил топором. Отмечалось, что это произошло на глазах у детей из местной школы. Краевая полиция сообщала, что прибывшие на место для проверки сообщения полицейские не обнаружили следов преступления, а предполагаемый убийца собаки свою причастность отрицал.
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Как сообщает УМВД по Приморскому краю, опрошенные очевидцы происшествия, напротив, указывали на причастность 57-летнего мужчины к преступлению.
"Участковыми уполномоченными полиции в ходе оперативной работы и беседы с гражданином удалось выяснить его причастность к противоправному деянию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что останки животного вывез в лесополосу и позже показал место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Останки животного направлены на судебно-биологическую экспертизу.
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