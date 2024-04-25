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В Екатеринбурге выпал снег спустя пять дней после 28-градусной жары
В Екатеринбурге выпал снег спустя пять дней после 28-градусной жары - РИА Новости, 25.04.2024
В Екатеринбурге выпал снег спустя пять дней после 28-градусной жары
Весенний снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T06:47
2024-04-25T06:47
2024-04-25T06:47
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Весенний снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости. Из-за интенсивных осадков и минусовой температуры на земле образовался снежный покров, высота которого местами около сантиметра. При этом всего пять дней назад, 20 апреля, температура воздуха в уральской столице достигала 28,6 градуса, что лишь на 0,2 градуса ниже абсолютного рекорда апрельского тепла, зафиксированного 18 апреля 2012 года. Как сообщал Уралгидрометцентр, средняя суточная температура в Екатеринбурге с 18 по 22 апреля превышала норму на 10-15 градусов. По данным синоптиков, до 26 апреля температура воздуха в городе днем не поднимется выше 4 градусов, а значительного потепления не ожидается до конца рабочей недели.
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общество, екатеринбург
В Екатеринбурге выпал снег спустя пять дней после 28-градусной жары
В Екатеринбурге выпал снег после температурного рекорда пять дней назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Весенний снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за интенсивных осадков и минусовой температуры на земле образовался снежный покров, высота которого местами около сантиметра.
При этом всего пять дней назад, 20 апреля, температура воздуха в уральской столице достигала 28,6 градуса, что лишь на 0,2 градуса ниже абсолютного рекорда апрельского тепла, зафиксированного 18 апреля 2012 года. Как сообщал Уралгидрометцентр, средняя суточная температура в Екатеринбурге с 18 по 22 апреля превышала норму на 10-15 градусов.
По данным синоптиков, до 26 апреля температура воздуха в городе днем не поднимется выше 4 градусов, а значительного потепления не ожидается до конца рабочей недели.