https://ria.ru/20240425/slishkovich-1942385064.html
Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи
Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи - РИА Новости, 25.04.2024
Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи
Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович заявил, что его предшественник Гильермо Абаскаль сам выбирал РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:59
2024-04-25T23:59
2024-04-25T23:59
футбол
спорт
россия
владимир слишкович
гильермо абаскаль
спартак москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Сергей Фукс. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович заявил, что его предшественник Гильермо Абаскаль сам выбирал состав на матчи и не полагался на божественное провидение. В конце марта перед матчем 22-го тура чемпионата России Абаскаль в эфире "Матч ТВ" заявил, что стартовый состав ему помогает выбирать бог. В середине апреля испанский тренер был уволен из "Спартака". "Это интерпретация ответа, это было реакцией на вопрос о том, что случилось со "Спартаком", - сказал Слишкович на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли Абаскалю помогал выбирать состав бог. - Думаю, это была неправда, бог ему ничего не говорит, он сам делает работу и сам выбирает состав. Думаю, что это не так, не бог ему помогает".
https://rsport.ria.ru/20240421/abaskal-1941369578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, владимир слишкович, гильермо абаскаль, спартак москва
Футбол, Спорт, Россия, Владимир Слишкович, Гильермо Абаскаль, Спартак Москва
Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи
Слишкович: Абаскаль сам выбирал состав на матчи и не полагался на провидение
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Сергей Фукс. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович заявил, что его предшественник Гильермо Абаскаль сам выбирал состав на матчи и не полагался на божественное провидение.
В конце марта перед матчем 22-го тура чемпионата России Абаскаль в эфире "Матч ТВ" заявил, что стартовый состав ему помогает выбирать бог. В середине апреля испанский тренер был уволен из "Спартака".
"Это интерпретация ответа, это было реакцией на вопрос о том, что случилось со "Спартаком", - сказал Слишкович на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли Абаскалю помогал выбирать состав бог. - Думаю, это была неправда, бог ему ничего не говорит, он сам делает работу и сам выбирает состав. Думаю, что это не так, не бог ему помогает".