https://ria.ru/20240425/slishkovich-1942385064.html

Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи

Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи - РИА Новости, 25.04.2024

Слишкович прокомментировал слова Абаскаля о выборе состава на матчи

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович заявил, что его предшественник Гильермо Абаскаль сам выбирал РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:59

2024-04-25T23:59

2024-04-25T23:59

футбол

спорт

россия

владимир слишкович

гильермо абаскаль

спартак москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Сергей Фукс. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович заявил, что его предшественник Гильермо Абаскаль сам выбирал состав на матчи и не полагался на божественное провидение. В конце марта перед матчем 22-го тура чемпионата России Абаскаль в эфире "Матч ТВ" заявил, что стартовый состав ему помогает выбирать бог. В середине апреля испанский тренер был уволен из "Спартака". "Это интерпретация ответа, это было реакцией на вопрос о том, что случилось со "Спартаком", - сказал Слишкович на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли Абаскалю помогал выбирать состав бог. - Думаю, это была неправда, бог ему ничего не говорит, он сам делает работу и сам выбирает состав. Думаю, что это не так, не бог ему помогает".

https://rsport.ria.ru/20240421/abaskal-1941369578.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, владимир слишкович, гильермо абаскаль, спартак москва