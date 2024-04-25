Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян
СК: виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян и не имел прав
© Фото : СУ СК России по Республике ДагестанНа месте ДТП в Дагестане, в результате которого погиб один подросток, второй получил тяжкие травмы
На месте ДТП в Дагестане, в результате которого погиб один подросток, второй получил тяжкие травмы
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Водитель в Дагестане, который вез двух детей и допустил падение автомобиля в кювет, в результате чего погиб подросток, был в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в ночь на среду на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе автомобиль Porsche Cayenne S опрокинулся в кювет. На месте скончался 13-летний ребенок, водитель и два пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, были госпитализированы.
"По версии следствия, 24 апреля 2024 года в ночное время 37-летний житель села Доргели, не имея права на управление транспортным средством ввиду отсутствия водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем, в котором находились двое соседских детей. На 8 километре автодороги в местности под названием Бадан подозреваемый не справился с управлением, после чего совершил наезд на дерево и допустил опрокидывание автомобиля в кювет", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а","в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством). Подозреваемого задержали.