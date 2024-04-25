https://ria.ru/20240425/sk-1942200549.html

Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян

Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян - РИА Новости, 25.04.2024

Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян

Водитель в Дагестане, который вез двух детей и допустил падение автомобиля в кювет, в результате чего погиб подросток, был в нетрезвом состоянии и не имел... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:45

2024-04-25T09:45

2024-04-25T09:51

происшествия

авто

россия

карабудахкентский район

следственный комитет россии (ск рф)

porsche panamera

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942201075_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_dd02713f964c24e5f6504a8a174a833b.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Водитель в Дагестане, который вез двух детей и допустил падение автомобиля в кювет, в результате чего погиб подросток, был в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в ночь на среду на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе автомобиль Porsche Cayenne S опрокинулся в кювет. На месте скончался 13-летний ребенок, водитель и два пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, были госпитализированы. "По версии следствия, 24 апреля 2024 года в ночное время 37-летний житель села Доргели, не имея права на управление транспортным средством ввиду отсутствия водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем, в котором находились двое соседских детей. На 8 километре автодороги в местности под названием Бадан подозреваемый не справился с управлением, после чего совершил наезд на дерево и допустил опрокидывание автомобиля в кювет", – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а","в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством). Подозреваемого задержали.

https://ria.ru/20240425/avariya-1942178997.html

https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

россия

карабудахкентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, авто, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф), porsche panamera