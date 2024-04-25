Рейтинг@Mail.ru
Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 25.04.2024 (обновлено: 09:51 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/sk-1942200549.html
Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян
Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян - РИА Новости, 25.04.2024
Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян
Водитель в Дагестане, который вез двух детей и допустил падение автомобиля в кювет, в результате чего погиб подросток, был в нетрезвом состоянии и не имел... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:45
2024-04-25T09:51
происшествия
авто
россия
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
porsche panamera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942201075_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_dd02713f964c24e5f6504a8a174a833b.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Водитель в Дагестане, который вез двух детей и допустил падение автомобиля в кювет, в результате чего погиб подросток, был в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в ночь на среду на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе автомобиль Porsche Cayenne S опрокинулся в кювет. На месте скончался 13-летний ребенок, водитель и два пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, были госпитализированы. "По версии следствия, 24 апреля 2024 года в ночное время 37-летний житель села Доргели, не имея права на управление транспортным средством ввиду отсутствия водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем, в котором находились двое соседских детей. На 8 километре автодороги в местности под названием Бадан подозреваемый не справился с управлением, после чего совершил наезд на дерево и допустил опрокидывание автомобиля в кювет", – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а","в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством). Подозреваемого задержали.
https://ria.ru/20240425/avariya-1942178997.html
https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html
россия
карабудахкентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942201075_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6786d1f2b60a20c22bce4850ca739034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф), porsche panamera
Происшествия, Авто, Россия, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ), Porsche Panamera
Виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян

СК: виновник ДТП в Дагестане, где погиб подросток, был пьян и не имел прав

© Фото : СУ СК России по Республике ДагестанНа месте ДТП в Дагестане, в результате которого погиб один подросток, второй получил тяжкие травмы
На месте ДТП в Дагестане, в результате которого погиб один подросток, второй получил тяжкие травмы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан
На месте ДТП в Дагестане, в результате которого погиб один подросток, второй получил тяжкие травмы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Водитель в Дагестане, который вез двух детей и допустил падение автомобиля в кювет, в результате чего погиб подросток, был в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в ночь на среду на автодороге Параул – Доргели в Карабудахкентском районе автомобиль Porsche Cayenne S опрокинулся в кювет. На месте скончался 13-летний ребенок, водитель и два пассажира, в том числе еще один 13-летний мальчик, были госпитализированы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском пострадали девять человек
Вчера, 05:24
"По версии следствия, 24 апреля 2024 года в ночное время 37-летний житель села Доргели, не имея права на управление транспортным средством ввиду отсутствия водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем, в котором находились двое соседских детей. На 8 километре автодороги в местности под названием Бадан подозреваемый не справился с управлением, после чего совершил наезд на дерево и допустил опрокидывание автомобиля в кювет", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а","в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством). Подозреваемого задержали.
Девушка на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске
На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин
7 апреля, 11:03
 
ПроисшествияАвтоРоссияКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)Porsche Panamera
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала