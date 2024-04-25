https://ria.ru/20240425/sinoptik-1942231404.html
Синоптик рассказал, когда африканская песчаная буря дойдет до Сочи
Синоптик рассказал, когда африканская песчаная буря дойдет до Сочи - РИА Новости, 25.04.2024
Синоптик рассказал, когда африканская песчаная буря дойдет до Сочи
Африканская песчаная буря, которую испытали Европа и Крым, сместится на Краснодарский край в пятницу, но ее потоки уже не будут такими сильными и сохранятся в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:51
2024-04-25T11:51
2024-04-25T15:51
европа
краснодарский край
сочи
общество
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СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Африканская песчаная буря, которую испытали Европа и Крым, сместится на Краснодарский край в пятницу, но ее потоки уже не будут такими сильными и сохранятся в Сочи вдоль хребта с юго-востока, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального гидрометцентра. "Сейчас Европа, Крым и далее северней Крыма узнали на вкус Сахару. Нас зацепило немного, так как воздушные потоки над краем в основном с юго-востока, правда, слабее, чем африканский перенос. Завтра ось ведущего потока немного сместится на Чёрное море и край, но над Грецией и Турцией он будет уже слабый и пыли, думаю, не будет. В районе Сочи потоки останутся вдоль хребта с юго-востока", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что песчаные потоки, которые придут в Краснодарский край, будут слабыми, а потом и вовсе начнут смещаться на север. Наиболее выраженные потоки будут наблюдаться в районе юго-восточной стороны сочинского хребта, именно он задерживает песчаную пыль и не дает ей интенсивнее появиться в регионе. Природное явление будет продолжаться в крае примерно пару дней. В кубанском гидрометцентре также отметили, что подобное явление в крае встречается редко - раз в несколько лет.
https://ria.ru/20240425/burya-1942206813.html
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европа, краснодарский край, сочи, общество
Европа, Краснодарский край, Сочи, Общество
Синоптик рассказал, когда африканская песчаная буря дойдет до Сочи
Синоптик: Африканская песчаная буря сместится на Краснодарский край в пятницу