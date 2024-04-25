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Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы - РИА Новости, 25.04.2024
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13:36 25.04.2024 (обновлено: 14:18 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/siluaunov-1942258468.html
Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы
Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы - РИА Новости, 25.04.2024
Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы
Необходимость налоговой донастройки в России назрела, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:36
2024-04-25T14:18
россия
экономика
антон силуанов
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимость налоговой донастройки в России назрела, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Да, действительно, мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html
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россия, экономика, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Российский союз промышленников и предпринимателей
Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы

Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимость налоговой донастройки в России назрела, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«
"Да, действительно, мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы", - сказал Силуанов.
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РоссияЭкономикаАнтон СилуановРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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