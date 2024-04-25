https://ria.ru/20240425/siluaunov-1942258468.html

Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы

Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы - РИА Новости, 25.04.2024

Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы

Необходимость налоговой донастройки в России назрела, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:36

2024-04-25T13:36

2024-04-25T14:18

россия

экономика

антон силуанов

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимость налоговой донастройки в России назрела, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Да, действительно, мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html

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россия, экономика, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей