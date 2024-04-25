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Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде - РИА Новости, 25.04.2024
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Теннис
 
21:43 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/shventek-1942371429.html
Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде
Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде - РИА Новости, 25.04.2024
Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде
Полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,6 миллиона евро. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:43
2024-04-25T21:43
теннис
спорт
мадрид
ига швентек
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,6 миллиона евро. В матче второго круга первая ракетка мира нанесла поражение китаянке Ван Сиюй со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. В третьем круге Швёнтек сыграет с румынкой Сораной Кырстей (27-й номер посева). Полька является финалисткой прошлогоднего турнира в Мадриде.
https://rsport.ria.ru/20240424/tennis-1942161723.html
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спорт, мадрид, ига швентек, atp 500 барселона
Теннис, Спорт, Мадрид, Ига Швентек, ATP 500 Барселона
Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Первая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в третий круг турнира в Мадриде

© Фото : Пресс-служба WTAПольская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба WTA
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,6 миллиона евро.
В матче второго круга первая ракетка мира нанесла поражение китаянке Ван Сиюй со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
В третьем круге Швёнтек сыграет с румынкой Сораной Кырстей (27-й номер посева). Полька является финалисткой прошлогоднего турнира в Мадриде.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Россиянка Андреева пробилась во второй круг теннисного турнира в Мадриде
24 апреля, 22:53
 
ТеннисСпортМадридИга ШвентекATP 500 Барселона
 
 
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