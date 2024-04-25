https://ria.ru/20240425/shventek-1942371429.html

Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде - РИА Новости, 25.04.2024

Швентек вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,6 миллиона евро. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:43

2024-04-25T21:43

2024-04-25T21:43

теннис

спорт

мадрид

ига швентек

atp 500 барселона

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,6 миллиона евро. В матче второго круга первая ракетка мира нанесла поражение китаянке Ван Сиюй со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. В третьем круге Швёнтек сыграет с румынкой Сораной Кырстей (27-й номер посева). Полька является финалисткой прошлогоднего турнира в Мадриде.

https://rsport.ria.ru/20240424/tennis-1942161723.html

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, мадрид, ига швентек, atp 500 барселона