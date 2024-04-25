https://ria.ru/20240425/shpion-1942220683.html

В Запорожской области задержали украинца за шпионаж

В Запорожской области задержали украинца за шпионаж - РИА Новости, 25.04.2024

В Запорожской области задержали украинца за шпионаж

Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:15

2024-04-25T11:15

2024-04-25T11:20

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооружённых сил РФ на территории Запорожской области, говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области. "УФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ Российской Федерации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что гражданин Украины по указанию куратора из СБУ осуществил сбор сведений в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области. "В результате проведенных следственных действий по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941034124.html

https://ria.ru/20231027/razvedka-1905571334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, украина, служба безопасности украины, происшествия