В Запорожской области задержали украинца за шпионаж
Спецслужбы в Запорожской области задержали украинца за шпионаж в пользу СБУ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооружённых сил РФ на территории Запорожской области, говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.
"УФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ Российской Федерации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что гражданин Украины по указанию куратора из СБУ осуществил сбор сведений в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области.
"В результате проведенных следственных действий по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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27 октября 2023, 10:48