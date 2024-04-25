Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области задержали украинца за шпионаж - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 25.04.2024 (обновлено: 11:20 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/shpion-1942220683.html
В Запорожской области задержали украинца за шпионаж
В Запорожской области задержали украинца за шпионаж - РИА Новости, 25.04.2024
В Запорожской области задержали украинца за шпионаж
Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:15
2024-04-25T11:20
россия
запорожская область
украина
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооружённых сил РФ на территории Запорожской области, говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области. "УФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ Российской Федерации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что гражданин Украины по указанию куратора из СБУ осуществил сбор сведений в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области. "В результате проведенных следственных действий по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941034124.html
https://ria.ru/20231027/razvedka-1905571334.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, украина, служба безопасности украины, происшествия
Россия, Запорожская область, Украина, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Запорожской области задержали украинца за шпионаж

Спецслужбы в Запорожской области задержали украинца за шпионаж в пользу СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Спецслужбы России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооружённых сил РФ на территории Запорожской области, говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.
"УФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ Российской Федерации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Лавров прокомментировал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже
19 апреля, 13:19
Там отметили, что гражданин Украины по указанию куратора из СБУ осуществил сбор сведений в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области.
"В результате проведенных следственных действий по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
Пресечение деятельности агентурных групп на территории Запорожской области
В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки
27 октября 2023, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала