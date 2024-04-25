https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке - РИА Новости, 25.04.2024
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:57
2024-04-25T17:57
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Суд наложил арест на все счета моего подзащитного. Как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что постановление об аресте счетов было вынесено без вызова сторон.Кроме того, недвижимость тоже арестована, "но следствие не уведомляет лицо, которое является обвиняемым", добавил Балуев.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.Адвокат также обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, москва
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Москва
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Адвокат: суд арестовал счета Тимура Иванова по делу о взятке
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Суд наложил арест на все счета моего подзащитного. Как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что постановление об аресте счетов было вынесено без вызова сторон.
Кроме того, недвижимость тоже арестована, "но следствие не уведомляет лицо, которое является обвиняемым", добавил Балуев.
Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.
Адвокат также обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".
Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин
, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин
, которого обвиняют в даче взятки.
Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд
назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".