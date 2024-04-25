https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942174343.html

Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР

Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР - РИА Новости, 25.04.2024

Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР

Американские санкции против КНДР лишь поспособствовали усилению Северной Кореи и стали петлей на шее самих же США, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T02:57

2024-04-25T02:57

2024-04-25T03:06

в мире

сша

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американские санкции против КНДР лишь поспособствовали усилению Северной Кореи и стали петлей на шее самих же США, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль. "Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - самый предпочитаемый дипломатический инструмент… Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как заявил дипломат, американские санкции подействовали как катализатор усиления Северной Кореи. При этом он отметил, что разработка собственного ядерного оружия началась в КНДР из-за ядерной угрозы со стороны США и продолжится в случае введения новых санкций. Ранее в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына впервые провели тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня. Сообщалось, что батареи сверхкрупных РЗСО (600 миллиметров) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров.

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1941904014.html

сша

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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в мире, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея)