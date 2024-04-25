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Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР - РИА Новости, 25.04.2024
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02:57 25.04.2024 (обновлено: 03:06 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942174343.html
Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР
Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР - РИА Новости, 25.04.2024
Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР
Американские санкции против КНДР лишь поспособствовали усилению Северной Кореи и стали петлей на шее самих же США, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T02:57
2024-04-25T03:06
в мире
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американские санкции против КНДР лишь поспособствовали усилению Северной Кореи и стали петлей на шее самих же США, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль. "Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - самый предпочитаемый дипломатический инструмент… Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как заявил дипломат, американские санкции подействовали как катализатор усиления Северной Кореи. При этом он отметил, что разработка собственного ядерного оружия началась в КНДР из-за ядерной угрозы со стороны США и продолжится в случае введения новых санкций. Ранее в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына впервые провели тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня. Сообщалось, что батареи сверхкрупных РЗСО (600 миллиметров) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров.
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1941904014.html
сша
корейский полуостров
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в мире, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР

Замглавы Ким Ын Чхоль: санкции лишь помогли КНДР стать сильнее

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американские санкции против КНДР лишь поспособствовали усилению Северной Кореи и стали петлей на шее самих же США, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль.
"Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - самый предпочитаемый дипломатический инструмент… Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как заявил дипломат, американские санкции подействовали как катализатор усиления Северной Кореи. При этом он отметил, что разработка собственного ядерного оружия началась в КНДР из-за ядерной угрозы со стороны США и продолжится в случае введения новых санкций.
Ранее в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына впервые провели тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня. Сообщалось, что батареи сверхкрупных РЗСО (600 миллиметров) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров.
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