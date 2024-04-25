Санкции стали петлей на шее самих США, заявили в МИД КНДР
Замглавы Ким Ын Чхоль: санкции лишь помогли КНДР стать сильнее
© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американские санкции против КНДР лишь поспособствовали усилению Северной Кореи и стали петлей на шее самих же США, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль.
"Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - самый предпочитаемый дипломатический инструмент… Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как заявил дипломат, американские санкции подействовали как катализатор усиления Северной Кореи. При этом он отметил, что разработка собственного ядерного оружия началась в КНДР из-за ядерной угрозы со стороны США и продолжится в случае введения новых санкций.
Ранее в КНДР при участии лидера страны Ким Чен Ына впервые провели тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня. Сообщалось, что батареи сверхкрупных РЗСО (600 миллиметров) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров.
В КНДР оценили актерский талант Зеленского
Вчера, 01:57