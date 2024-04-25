https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html

В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год

В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год - РИА Новости, 25.04.2024

В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год

Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T04:55

2024-04-25T04:55

2024-04-25T04:55

экономика

россия

владивосток

китай

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Стоят амбициозные задачи. Помимо того, что надо насытить внутренний рынок, надо увеличить стоимость поставок на зарубежные рынки. Пока мы с теми цифрами, которые перед нами поставило правительство, справляемся. В этом году нам надо сделать 5,6 миллиарда долларов экспорта", - сказал Шестаков. По его словам, основные рынки экспорта – азиатские: Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия. "Африканский рынок стал одним из пяти самых крупных. Сейчас активно развиваются поставки в другие страны – и африканские, и латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавились по географии нашего экспорта", - отметил Шестаков. Он добавил, что пока сложно давать прогноз о достижении рекордов вылова рыбы в этом году после успешного 2023 года. "Рекорд был в 2023 году. Но сложно пока говорить о рекордах (этого года – ред.), определяющее значение будет иметь лососевая путина, многое от нее зависит... Будем стараться вместе с рыбаками, чтобы рекорды были", - сказал Шестаков.

https://ria.ru/20240422/putin-1941617818.html

https://ria.ru/20240422/rpoduktsiya-1941485003.html

россия

владивосток

китай

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экономика, россия, владивосток, китай, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)