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В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год - РИА Новости, 25.04.2024
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04:55 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html
В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год
В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год - РИА Новости, 25.04.2024
В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год
Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T04:55
2024-04-25T04:55
экономика
россия
владивосток
китай
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Стоят амбициозные задачи. Помимо того, что надо насытить внутренний рынок, надо увеличить стоимость поставок на зарубежные рынки. Пока мы с теми цифрами, которые перед нами поставило правительство, справляемся. В этом году нам надо сделать 5,6 миллиарда долларов экспорта", - сказал Шестаков. По его словам, основные рынки экспорта – азиатские: Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия. "Африканский рынок стал одним из пяти самых крупных. Сейчас активно развиваются поставки в другие страны – и африканские, и латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавились по географии нашего экспорта", - отметил Шестаков. Он добавил, что пока сложно давать прогноз о достижении рекордов вылова рыбы в этом году после успешного 2023 года. "Рекорд был в 2023 году. Но сложно пока говорить о рекордах (этого года – ред.), определяющее значение будет иметь лососевая путина, многое от нее зависит... Будем стараться вместе с рыбаками, чтобы рекорды были", - сказал Шестаков.
https://ria.ru/20240422/putin-1941617818.html
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экономика, россия, владивосток, китай, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Владивосток, Китай, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Росрыболовстве рассказали, сколько рыбы планируется экспортировать за год

Шестаков: Россия за год должна экспортировать рыбы на 5,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Вадим ЖерновРыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Стоят амбициозные задачи. Помимо того, что надо насытить внутренний рынок, надо увеличить стоимость поставок на зарубежные рынки. Пока мы с теми цифрами, которые перед нами поставило правительство, справляемся. В этом году нам надо сделать 5,6 миллиарда долларов экспорта", - сказал Шестаков.
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По его словам, основные рынки экспорта – азиатские: Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия.
"Африканский рынок стал одним из пяти самых крупных. Сейчас активно развиваются поставки в другие страны – и африканские, и латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавились по географии нашего экспорта", - отметил Шестаков.
Он добавил, что пока сложно давать прогноз о достижении рекордов вылова рыбы в этом году после успешного 2023 года.
"Рекорд был в 2023 году. Но сложно пока говорить о рекордах (этого года – ред.), определяющее значение будет иметь лососевая путина, многое от нее зависит... Будем стараться вместе с рыбаками, чтобы рекорды были", - сказал Шестаков.
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ЭкономикаРоссияВладивостокКитайИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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