https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942282206.html
Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой
Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой - РИА Новости, 25.04.2024
Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал опасной игрой рассуждения в Польше о возможности размещения ядерного оружия США, по его словам,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:24
2024-04-25T15:24
2024-04-25T15:42
польша
сша
россия
сергей рябков
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал опасной игрой рассуждения в Польше о возможности размещения ядерного оружия США, по его словам, последствия могут быть непредсказуемыми."Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос об отношении России к рассуждениям в Польше о возможности размещения ядерного оружия США."Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные пока что игры с ядерным оружием, тогда произойдет дальнейший виток напряженности. И в целом эта игра очень опасная, ее последствия могут быть слабо предсказуемыми", - добавил он.
https://ria.ru/20240425/vostok-1942281696.html
польша
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша, россия, сергей рябков, нато, в мире
Польша, США, Россия, Сергей Рябков, НАТО, В мире
Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой
Рябков: последствия размещения в Польше ЯО могут быть непредсказуемыми