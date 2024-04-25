https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942282206.html

Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой

Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой - РИА Новости, 25.04.2024

Рябков назвал рассуждения в Польше о возможном размещении ЯО опасной игрой

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал опасной игрой рассуждения в Польше о возможности размещения ядерного оружия США, по его словам,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:24

2024-04-25T15:24

2024-04-25T15:42

польша

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал опасной игрой рассуждения в Польше о возможности размещения ядерного оружия США, по его словам, последствия могут быть непредсказуемыми."Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос об отношении России к рассуждениям в Польше о возможности размещения ядерного оружия США."Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные пока что игры с ядерным оружием, тогда произойдет дальнейший виток напряженности. И в целом эта игра очень опасная, ее последствия могут быть слабо предсказуемыми", - добавил он.

https://ria.ru/20240425/vostok-1942281696.html

польша

сша

россия

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польша, сша, россия, сергей рябков, нато, в мире