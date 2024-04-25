https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942280449.html
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 25.04.2024
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС
Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:16
2024-04-25T15:16
2024-04-25T15:35
россия
сирия
брикс
в мире
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что деятельность БРИКС привлекает не только страны, которые уже вступили в это объединение, но и возможное появление новых членов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать. Это еще один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своем интересе, но и все новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
https://radiosputnik.ru/20240424/shri-lanka-1942060509.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, брикс, в мире, сергей рябков
Россия, Сирия, БРИКС, В мире, Сергей Рябков
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС
Рябков: Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС - Рябков