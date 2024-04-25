Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 25.04.2024 (обновлено: 15:35 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942280449.html
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 25.04.2024
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС
Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:16
2024-04-25T15:35
россия
сирия
брикс
в мире
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что деятельность БРИКС привлекает не только страны, которые уже вступили в это объединение, но и возможное появление новых членов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать. Это еще один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своем интересе, но и все новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
https://radiosputnik.ru/20240424/shri-lanka-1942060509.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, брикс, в мире, сергей рябков
Россия, Сирия, БРИКС, В мире, Сергей Рябков
Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС

Рябков: Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС - Рябков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что деятельность БРИКС привлекает не только страны, которые уже вступили в это объединение, но и возможное появление новых членов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать. Это еще один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своем интересе, но и все новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Лиянаге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
24 апреля, 15:45
 
РоссияСирияБРИКСВ миреСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала