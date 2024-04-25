https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942280449.html

Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС

Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 25.04.2024

Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС

Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:16

2024-04-25T15:16

2024-04-25T15:35

россия

сирия

брикс

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, а также сигнал о том, что деятельность БРИКС привлекает не только страны, которые уже вступили в это объединение, но и возможное появление новых членов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать. Это еще один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своем интересе, но и все новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".

https://radiosputnik.ru/20240424/shri-lanka-1942060509.html

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россия, сирия, брикс, в мире, сергей рябков