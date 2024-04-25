https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html

Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП

Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП - РИА Новости, 25.04.2024

Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП

Президент РФ Владимир Путин напомнил главе РСПП Александр Шохину, что на съезде союза тот хозяин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:54

2024-04-25T15:54

2024-04-25T15:58

политика

россия

владимир путин

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил главе РСПП Александр Шохину, что на съезде союза тот хозяин. Глава государства в четверг принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После выступления Путина слово взял глава РСПП. "Владимир Владимирович, ваш протокол сказал, что я должен с места выступать. Хотя я все время порываюсь к трибуне", - сказал Шохин Путину. "Пожалуйста. Вы здесь хозяин", - ответил президент.

https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей