https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html
Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП
Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин напомнил главе РСПП Александр Шохину, что на съезде союза тот хозяин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:54
2024-04-25T15:54
2024-04-25T15:58
политика
россия
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил главе РСПП Александр Шохину, что на съезде союза тот хозяин. Глава государства в четверг принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После выступления Путина слово взял глава РСПП. "Владимир Владимирович, ваш протокол сказал, что я должен с места выступать. Хотя я все время порываюсь к трибуне", - сказал Шохин Путину. "Пожалуйста. Вы здесь хозяин", - ответил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, кто хозяин на съезде РСПП
Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил главе РСПП Александр Шохину, что на съезде союза тот хозяин.
Глава государства в четверг принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После выступления Путина слово взял глава РСПП.
"Владимир Владимирович, ваш протокол сказал, что я должен с места выступать. Хотя я все время порываюсь к трибуне", - сказал Шохин Путину.
"Пожалуйста. Вы здесь хозяин", - ответил президент.