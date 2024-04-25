https://ria.ru/20240425/rspp-1942281124.html

Путин назвал РСПП надежным партнером государства

Путин назвал РСПП надежным партнером государства - РИА Новости, 25.04.2024

Путин назвал РСПП надежным партнером государства

Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надежным партнером государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:20

2024-04-25T15:20

2024-04-25T15:25

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надежным партнером государства, заявил президент России Владимир Путин."Он (РСПП - ред.) объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства", - заявил Путин на съезде РСПП.Он добавил, что рассчитывает обсудить с РСПП задачи по развитию страны, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса."Рассчитываю, что сегодня в ходе запланированной дискуссии мы обязательно обсудим задачи, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса", - сказал президент.

https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html

https://ria.ru/20240425/vyzovy-1942281996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика, россия