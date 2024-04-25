https://ria.ru/20240425/rspp-1942281124.html
Путин назвал РСПП надежным партнером государства
Путин назвал РСПП надежным партнером государства - РИА Новости, 25.04.2024
Путин назвал РСПП надежным партнером государства
Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надежным партнером государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:20
2024-04-25T15:20
2024-04-25T15:25
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надежным партнером государства, заявил президент России Владимир Путин."Он (РСПП - ред.) объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства", - заявил Путин на съезде РСПП.Он добавил, что рассчитывает обсудить с РСПП задачи по развитию страны, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса."Рассчитываю, что сегодня в ходе запланированной дискуссии мы обязательно обсудим задачи, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса", - сказал президент.
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
https://ria.ru/20240425/vyzovy-1942281996.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика, россия
Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин назвал РСПП надежным партнером государства
Путин: РСПП выступает надежным партнером государства