https://ria.ru/20240425/rspp-1942240809.html

Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков

Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024

Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков

Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде РСПП будет объемным, планируется также краткое заявление главы РСПП Александра Шохина, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:31

2024-04-25T12:31

2024-04-25T12:31

россия

александр шохин

дмитрий песков

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155179/38/1551793819_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_49d0fd3fed6411c7a2e0f554434675f6.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде РСПП будет объемным, планируется также краткое заявление главы РСПП Александра Шохина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент примет участие в пленарном заседании съезда РСПП, выступит. Будет объемное выступление, достаточно ожидаемое российским деловым сообществом. Будут, естественно, краткие слова от руководителя РСПП Шохина. Будут три выступления представителей различных комитетов РСПП, членов правления", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что эти выступления пройдут в открытом режиме."Отдельно, по традиции, абсолютно в закрытом режиме президент проведет свободную беседу с членами правления РСПП. Это фактически каждое такое мероприятие президент делает. Это свободная беседа со свободной повесткой дня, где члены правления ставят наиболее актуальные вопросы и происходит деловой обмен мнениями. Как правило, это такое растянутое по времени и содержательное мероприятие", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после этого у Путина в Кремле запланировано несколько рабочих встреч, которые будут непубличными.

https://ria.ru/20231215/indeks-1916063246.html

https://ria.ru/20240408/rspp-1938633485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр шохин, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика