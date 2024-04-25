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Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
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12:31 25.04.2024
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Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков
Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков
Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде РСПП будет объемным, планируется также краткое заявление главы РСПП Александра Шохина, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:31
2024-04-25T12:31
россия
александр шохин
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде РСПП будет объемным, планируется также краткое заявление главы РСПП Александра Шохина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент примет участие в пленарном заседании съезда РСПП, выступит. Будет объемное выступление, достаточно ожидаемое российским деловым сообществом. Будут, естественно, краткие слова от руководителя РСПП Шохина. Будут три выступления представителей различных комитетов РСПП, членов правления", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что эти выступления пройдут в открытом режиме."Отдельно, по традиции, абсолютно в закрытом режиме президент проведет свободную беседу с членами правления РСПП. Это фактически каждое такое мероприятие президент делает. Это свободная беседа со свободной повесткой дня, где члены правления ставят наиболее актуальные вопросы и происходит деловой обмен мнениями. Как правило, это такое растянутое по времени и содержательное мероприятие", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после этого у Путина в Кремле запланировано несколько рабочих встреч, которые будут непубличными.
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россия, александр шохин, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Александр Шохин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Выступление Путина на съезде РСПП будет объемным, заявил Песков

Песков: Путин проведет свободную беседу с членами правления РСПП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде РСПП будет объемным, планируется также краткое заявление главы РСПП Александра Шохина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент примет участие в пленарном заседании съезда РСПП, выступит. Будет объемное выступление, достаточно ожидаемое российским деловым сообществом. Будут, естественно, краткие слова от руководителя РСПП Шохина. Будут три выступления представителей различных комитетов РСПП, членов правления", - сказал Песков журналистам.
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Он уточнил, что эти выступления пройдут в открытом режиме.
"Отдельно, по традиции, абсолютно в закрытом режиме президент проведет свободную беседу с членами правления РСПП. Это фактически каждое такое мероприятие президент делает. Это свободная беседа со свободной повесткой дня, где члены правления ставят наиболее актуальные вопросы и происходит деловой обмен мнениями. Как правило, это такое растянутое по времени и содержательное мероприятие", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что после этого у Путина в Кремле запланировано несколько рабочих встреч, которые будут непубличными.
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