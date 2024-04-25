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Голикова раскрыла, сколько вышедших на пенсию россиян возвращаются к работе - РИА Новости, 25.04.2024
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16:47 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rossiyane-1942309971.html
Голикова раскрыла, сколько вышедших на пенсию россиян возвращаются к работе
Голикова раскрыла, сколько вышедших на пенсию россиян возвращаются к работе - РИА Новости, 25.04.2024
Голикова раскрыла, сколько вышедших на пенсию россиян возвращаются к работе
Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:47
2024-04-25T16:47
россия
татьяна голикова
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллионов человек увеличивается количество работающих людей в стране. Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.
https://ria.ru/20231002/pensiya-1899812219.html
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россия, татьяна голикова, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Татьяна Голикова, Российский союз промышленников и предпринимателей
Голикова раскрыла, сколько вышедших на пенсию россиян возвращаются к работе

Голикова: около 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллионов человек увеличивается количество работающих людей в стране.
Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.
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