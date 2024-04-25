https://ria.ru/20240425/roseksimbank-1942318386.html

"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"

"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС" - РИА Новости, 25.04.2024

"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"

"Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:18

2024-04-25T17:18

2024-04-25T17:18

экономика

россия

ленинградская область

росэксимбанк

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию обновленного продукта "Гарантия возврата НДС", сообщает РЭЦ."Продукт позволяет экспортерам возместить НДС в заявительном порядке, не дожидаясь итогов камеральной проверки. Комиссия банка при этом составляет всего 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Гарантия позволяет сократить время взаимодействия с налоговой, обеспечить возврат налога, легко и быстро пополнить оборотные средства."Электронные гарантии выпускались и ранее, однако с 2024 года внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, начиная с 1 апреля 2024 года, установлен новый порядок применения гарантий возврата НДС, благодаря которому получение денег стало гораздо проще. Гарантия подписывается электронной подписью банка и направляется в электронном виде напрямую в ФНС, не привлекая экспортера и его бухгалтерию к бюрократическим процедурам. Банк заранее провел технологические настройки и прошел тестовые проверки с ФНС", - сказала старший менеджер по гарантийным операциям "Росэксимбанка" Людмила Ярцева."Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение двух лет РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу, проводя стратегические сессии для усиления взаимодействия ЦПЭ с компаниями и упрощения доступа МСП к финансовым продуктам. В свою очередь, региональная инфраструктура помогает компаниям собрать необходимый пакет документов для получения финансовых услуг группы РЭЦ", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Воспользоваться продуктом "Гарантия возврата НДС" можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится Российским экспортным центром. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале 2024 года.

https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html

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россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, ленинградская область, росэксимбанк, федеральная налоговая служба (фнс россии)