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"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС" - РИА Новости, 25.04.2024
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17:18 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/roseksimbank-1942318386.html
"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"
"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС" - РИА Новости, 25.04.2024
"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"
"Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:18
2024-04-25T17:18
экономика
россия
ленинградская область
росэксимбанк
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию обновленного продукта "Гарантия возврата НДС", сообщает РЭЦ."Продукт позволяет экспортерам возместить НДС в заявительном порядке, не дожидаясь итогов камеральной проверки. Комиссия банка при этом составляет всего 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Гарантия позволяет сократить время взаимодействия с налоговой, обеспечить возврат налога, легко и быстро пополнить оборотные средства."Электронные гарантии выпускались и ранее, однако с 2024 года внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, начиная с 1 апреля 2024 года, установлен новый порядок применения гарантий возврата НДС, благодаря которому получение денег стало гораздо проще. Гарантия подписывается электронной подписью банка и направляется в электронном виде напрямую в ФНС, не привлекая экспортера и его бухгалтерию к бюрократическим процедурам. Банк заранее провел технологические настройки и прошел тестовые проверки с ФНС", - сказала старший менеджер по гарантийным операциям "Росэксимбанка" Людмила Ярцева."Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение двух лет РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу, проводя стратегические сессии для усиления взаимодействия ЦПЭ с компаниями и упрощения доступа МСП к финансовым продуктам. В свою очередь, региональная инфраструктура помогает компаниям собрать необходимый пакет документов для получения финансовых услуг группы РЭЦ", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Воспользоваться продуктом "Гарантия возврата НДС" можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится Российским экспортным центром. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале 2024 года.
https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html
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экономика, россия, ленинградская область, росэксимбанк, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Ленинградская область, Росэксимбанк, Федеральная налоговая служба (ФНС России)

"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию обновленного продукта "Гарантия возврата НДС", сообщает РЭЦ.
"Продукт позволяет экспортерам возместить НДС в заявительном порядке, не дожидаясь итогов камеральной проверки. Комиссия банка при этом составляет всего 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
РЭЦ: господдержка поможет экспортерам присутствовать на маркетплейсах
Вчера, 12:40
Гарантия позволяет сократить время взаимодействия с налоговой, обеспечить возврат налога, легко и быстро пополнить оборотные средства.
"Электронные гарантии выпускались и ранее, однако с 2024 года внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, начиная с 1 апреля 2024 года, установлен новый порядок применения гарантий возврата НДС, благодаря которому получение денег стало гораздо проще. Гарантия подписывается электронной подписью банка и направляется в электронном виде напрямую в ФНС, не привлекая экспортера и его бухгалтерию к бюрократическим процедурам. Банк заранее провел технологические настройки и прошел тестовые проверки с ФНС", - сказала старший менеджер по гарантийным операциям "Росэксимбанка" Людмила Ярцева.
"Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение двух лет РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу, проводя стратегические сессии для усиления взаимодействия ЦПЭ с компаниями и упрощения доступа МСП к финансовым продуктам. В свою очередь, региональная инфраструктура помогает компаниям собрать необходимый пакет документов для получения финансовых услуг группы РЭЦ", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров
18 апреля, 15:55
Воспользоваться продуктом "Гарантия возврата НДС" можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится Российским экспортным центром. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале 2024 года.
 
ЭкономикаРоссияЛенинградская областьРосэксимбанкФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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