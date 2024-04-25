https://ria.ru/20240425/roseksimbank-1942318386.html
"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"
"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС" - РИА Новости, 25.04.2024
"Росэксимбанк" представил обновленную "Гарантию возврата НДС"
"Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:18
2024-04-25T17:18
2024-04-25T17:18
экономика
россия
ленинградская область
росэксимбанк
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию обновленного продукта "Гарантия возврата НДС", сообщает РЭЦ."Продукт позволяет экспортерам возместить НДС в заявительном порядке, не дожидаясь итогов камеральной проверки. Комиссия банка при этом составляет всего 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Гарантия позволяет сократить время взаимодействия с налоговой, обеспечить возврат налога, легко и быстро пополнить оборотные средства."Электронные гарантии выпускались и ранее, однако с 2024 года внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, начиная с 1 апреля 2024 года, установлен новый порядок применения гарантий возврата НДС, благодаря которому получение денег стало гораздо проще. Гарантия подписывается электронной подписью банка и направляется в электронном виде напрямую в ФНС, не привлекая экспортера и его бухгалтерию к бюрократическим процедурам. Банк заранее провел технологические настройки и прошел тестовые проверки с ФНС", - сказала старший менеджер по гарантийным операциям "Росэксимбанка" Людмила Ярцева."Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение двух лет РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу, проводя стратегические сессии для усиления взаимодействия ЦПЭ с компаниями и упрощения доступа МСП к финансовым продуктам. В свою очередь, региональная инфраструктура помогает компаниям собрать необходимый пакет документов для получения финансовых услуг группы РЭЦ", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Воспользоваться продуктом "Гарантия возврата НДС" можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится Российским экспортным центром. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале 2024 года.
https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html
https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ленинградская область, росэксимбанк, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Ленинградская область, Росэксимбанк, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 25 апреля в Ленинградской области на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта провел презентацию обновленного продукта "Гарантия возврата НДС", сообщает РЭЦ.
"Продукт позволяет экспортерам возместить НДС в заявительном порядке, не дожидаясь итогов камеральной проверки. Комиссия банка при этом составляет всего 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Гарантия позволяет сократить время взаимодействия с налоговой, обеспечить возврат налога, легко и быстро пополнить оборотные средства.
"Электронные гарантии выпускались и ранее, однако с 2024 года внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, начиная с 1 апреля 2024 года, установлен новый порядок применения гарантий возврата НДС, благодаря которому получение денег стало гораздо проще. Гарантия подписывается электронной подписью банка и направляется в электронном виде напрямую в ФНС
, не привлекая экспортера и его бухгалтерию к бюрократическим процедурам. Банк заранее провел технологические настройки и прошел тестовые проверки с ФНС", - сказала старший менеджер по гарантийным операциям "Росэксимбанка" Людмила Ярцева.
"Без обеспечения доступа к финансовым продуктам развитие экспорта сектора МСП просто невозможно. В течение двух лет РЭЦ проводил системную работу с региональной инфраструктурой поддержки экспорта по данному вопросу, проводя стратегические сессии для усиления взаимодействия ЦПЭ с компаниями и упрощения доступа МСП к финансовым продуктам. В свою очередь, региональная инфраструктура помогает компаниям собрать необходимый пакет документов для получения финансовых услуг группы РЭЦ", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Воспользоваться продуктом "Гарантия возврата НДС" можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится Российским экспортным центром. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале 2024 года.