https://ria.ru/20240425/rosatom-1942228971.html

"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2

"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 25.04.2024

"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2

Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году осуществить физический пуск первого энергоблока новой Курской АЭС-2, это станет первым шагом к повышению доли... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:44

2024-04-25T11:44

2024-04-25T11:44

ядерные технологии

россия

алексей лихачев

михаил мишустин

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс-2

магатэ

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году осуществить физический пуск первого энергоблока новой Курской АЭС-2, это станет первым шагом к повышению доли атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25%, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Лихачев рассказал о планах "Росатома" в атомной энергетике на 2024 год. Госкорпорация запускает ряд строек в России, планирует получить лицензию на строительство АЭС малой мощности в Якутии, отметил он. "И физпуск Курской АЭС-2 - это первый вклад в движение в сторону 25%", - сказал Лихачев. По поручению президента России Владимира Путина доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ должна к 2045 году вырасти до 25% с нынешних 20%. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.

https://ria.ru/20231113/aes-1909115599.html

https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексей лихачев, михаил мишустин, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, магатэ