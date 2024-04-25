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"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 25.04.2024
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Ядерные технологии
 
11:44 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942228971.html
"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2
"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 25.04.2024
"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2
Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году осуществить физический пуск первого энергоблока новой Курской АЭС-2, это станет первым шагом к повышению доли... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:44
2024-04-25T11:44
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
магатэ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году осуществить физический пуск первого энергоблока новой Курской АЭС-2, это станет первым шагом к повышению доли атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25%, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Лихачев рассказал о планах "Росатома" в атомной энергетике на 2024 год. Госкорпорация запускает ряд строек в России, планирует получить лицензию на строительство АЭС малой мощности в Якутии, отметил он. "И физпуск Курской АЭС-2 - это первый вклад в движение в сторону 25%", - сказал Лихачев. По поручению президента России Владимира Путина доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ должна к 2045 году вырасти до 25% с нынешних 20%. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
https://ria.ru/20231113/aes-1909115599.html
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россия, алексей лихачев, михаил мишустин, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, магатэ
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2, МАГАТЭ
"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2

"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроящиеся энергоблоки Курской АЭС-2
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году осуществить физический пуск первого энергоблока новой Курской АЭС-2, это станет первым шагом к повышению доли атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25%, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Лихачев рассказал о планах "Росатома" в атомной энергетике на 2024 год.
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Госкорпорация запускает ряд строек в России, планирует получить лицензию на строительство АЭС малой мощности в Якутии, отметил он. "И физпуск Курской АЭС-2 - это первый вклад в движение в сторону 25%", - сказал Лихачев.
По поручению президента России Владимира Путина доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ должна к 2045 году вырасти до 25% с нынешних 20%.
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
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Ядерные технологииРоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2МАГАТЭ
 
 
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