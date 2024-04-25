"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2
"Росатом" планирует пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 в 2024 году
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году осуществить физический пуск первого энергоблока новой Курской АЭС-2, это станет первым шагом к повышению доли атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25%, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Лихачев рассказал о планах "Росатома" в атомной энергетике на 2024 год.
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Госкорпорация запускает ряд строек в России, планирует получить лицензию на строительство АЭС малой мощности в Якутии, отметил он. "И физпуск Курской АЭС-2 - это первый вклад в движение в сторону 25%", - сказал Лихачев.
По поручению президента России Владимира Путина доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ должна к 2045 году вырасти до 25% с нынешних 20%.
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
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