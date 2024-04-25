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"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке - РИА Новости, 25.04.2024
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11:35 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942226556.html
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке - РИА Новости, 25.04.2024
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:35
2024-04-25T11:35
экономика
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев. По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности". "И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942209947.html
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экономика, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке

Лихачев: общая выручка "Росатома" в 2023 году превысила 2,64 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев.
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По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности".
"И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев.
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