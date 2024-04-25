https://ria.ru/20240425/rosatom-1942225650.html
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом
"Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:31
2024-04-25T11:31
2024-04-25T11:31
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Еще одна задача года - это удержание нашего международного лидерства. Мы абсолютные здесь передовики с точки зрения экспортных атомных электростанций, строим 22 блока в семи странах. Планируем расширить свой портфель", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240402/rosatom-1937300394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом
"Росатом" в 2024 году увеличит объем заказов на сооружение АЭС за рубежом