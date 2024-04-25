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"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
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Ядерные технологии
 
11:31 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942225650.html
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом
"Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:31
2024-04-25T11:31
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Еще одна задача года - это удержание нашего международного лидерства. Мы абсолютные здесь передовики с точки зрения экспортных атомных электростанций, строим 22 блока в семи странах. Планируем расширить свой портфель", - сказал Лихачев.
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россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом

"Росатом" в 2024 году увеличит объем заказов на сооружение АЭС за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Еще одна задача года - это удержание нашего международного лидерства. Мы абсолютные здесь передовики с точки зрения экспортных атомных электростанций, строим 22 блока в семи странах. Планируем расширить свой портфель", - сказал Лихачев.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Бангладеш появятся новые АЭС, сообщили в "Росатоме"
2 апреля, 11:44
 
Ядерные технологииРоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
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