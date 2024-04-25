https://ria.ru/20240425/rosatom-1942225650.html

"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом

"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024

"Росатом" планирует увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом

"Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:31

2024-04-25T11:31

2024-04-25T11:31

ядерные технологии

россия

алексей лихачев

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2024 году увеличить объем заказов на сооружение АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Еще одна задача года - это удержание нашего международного лидерства. Мы абсолютные здесь передовики с точки зрения экспортных атомных электростанций, строим 22 блока в семи странах. Планируем расширить свой портфель", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240402/rosatom-1937300394.html

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Дарья Буймова

россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии