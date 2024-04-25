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"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет - РИА Новости, 25.04.2024
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Наука
 
10:27 25.04.2024 (обновлено: 10:32 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942209947.html
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет - РИА Новости, 25.04.2024
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет
"Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:27
2024-04-25T10:32
наука
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китай
алексей лихачев
михаил мишустин
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "По космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос", - сказал Лихачёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что РФ совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Позднее он уточнил, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.
https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html
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космос - риа наука, россия, луна, китай, алексей лихачев, михаил мишустин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Китай, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет

"Росатом" получил от "Роскосмоса" идеи по энергоустановкам для других планет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"По космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос", - сказал Лихачёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что РФ совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Позднее он уточнил, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.
Работа над созданием плазменного ракетного двигателя на предприятии Росатома
"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий
3 апреля, 14:23
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияЛунаКитайАлексей ЛихачевМихаил МишустинЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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