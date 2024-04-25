https://ria.ru/20240425/rosatom-1942209947.html

"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет

"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет - РИА Новости, 25.04.2024

"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет

"Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:27

2024-04-25T10:27

2024-04-25T10:32

наука

космос - риа наука

россия

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китай

алексей лихачев

михаил мишустин

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "По космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос", - сказал Лихачёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что РФ совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Позднее он уточнил, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.

https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html

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луна

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, луна, китай, алексей лихачев, михаил мишустин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"