https://ria.ru/20240425/rosatom-1942209947.html
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет - РИА Новости, 25.04.2024
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет
"Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:27
2024-04-25T10:27
2024-04-25T10:32
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "По космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос", - сказал Лихачёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что РФ совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Позднее он уточнил, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.
https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Китай, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет
"Росатом" получил от "Роскосмоса" идеи по энергоустановкам для других планет