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США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rogov-1942296792.html
США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов
США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов - РИА Новости, 25.04.2024
США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:15
2024-04-25T16:15
специальная военная операция на украине
украина
владимир рогов
россия
сша
министерство обороны сша
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышают ставки военного противостояния и расширяют границы допустимого. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Режим глобалистов в США поставками ракет ATACMS повышает ставки и шаг за шагом расширяет границы допустимого", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска уже пытались наносить удары ракетами ATACMS по Крыму и новым российским регионам. При этом Рогов считает, что США и Британия будут продолжать разжигать военный конфликт на Украине, пока "не почувствуют на своей шкуре" проблемы за действия в отношении России.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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украина, владимир рогов, россия, сша, министерство обороны сша, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Рогов, Россия, США, Министерство обороны США, Безопасность, Запорожская область
США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов

Рогов: США поставками ракет ATACMS Украине повышают ставки противостояния

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты ATACMS
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты ATACMS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышают ставки военного противостояния и расширяют границы допустимого.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
"Режим глобалистов в США поставками ракет ATACMS повышает ставки и шаг за шагом расширяет границы допустимого", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска уже пытались наносить удары ракетами ATACMS по Крыму и новым российским регионам.
При этом Рогов считает, что США и Британия будут продолжать разжигать военный конфликт на Украине, пока "не почувствуют на своей шкуре" проблемы за действия в отношении России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир РоговРоссияСШАМинистерство обороны СШАБезопасностьЗапорожская область
 
 
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