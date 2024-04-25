https://ria.ru/20240425/rogov-1942296792.html

США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов

США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов - РИА Новости, 25.04.2024

США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:15

2024-04-25T16:15

2024-04-25T16:15

специальная военная операция на украине

украина

владимир рогов

россия

сша

министерство обороны сша

безопасность

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышают ставки военного противостояния и расширяют границы допустимого. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Режим глобалистов в США поставками ракет ATACMS повышает ставки и шаг за шагом расширяет границы допустимого", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска уже пытались наносить удары ракетами ATACMS по Крыму и новым российским регионам. При этом Рогов считает, что США и Британия будут продолжать разжигать военный конфликт на Украине, пока "не почувствуют на своей шкуре" проблемы за действия в отношении России.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир рогов, россия, сша, министерство обороны сша, безопасность, запорожская область