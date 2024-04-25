https://ria.ru/20240425/rezolyutsiya-1942293574.html

Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков

Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 25.04.2024

Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков

Российский проект резолюции в СБ ООН по проблеме оружия в космосе может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:06

2024-04-25T16:06

2024-04-25T16:42

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский проект резолюции в СБ ООН по проблеме оружия в космосе может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наш проект будет внесен в ближайшее время. Он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие. Потому что на эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны. И если у США возникли какие-то фантомные представления о чем-то, то они должны по крайней мере объясниться, как минимум с нами, что их конкретно беспокоит и тревожит", - сказал он журналистам."Мы дадим всеобъемлющий проект, который, как мы считаем, может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве", - указал Рябков.

https://ria.ru/20240424/nebenzya-1942163997.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оон, сергей рябков, совет безопасности оон, сша