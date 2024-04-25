Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков
Рябков: Россия скоро внесет в СБ ООН свой проект резолюции по оружию в космосе
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский проект резолюции в СБ ООН по проблеме оружия в космосе может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Наш проект будет внесен в ближайшее время. Он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие. Потому что на эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны. И если у США возникли какие-то фантомные представления о чем-то, то они должны по крайней мере объясниться, как минимум с нами, что их конкретно беспокоит и тревожит", - сказал он журналистам.
"Мы дадим всеобъемлющий проект, который, как мы считаем, может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве", - указал Рябков.
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24 апреля, 23:11