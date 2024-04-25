Рейтинг@Mail.ru
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 25.04.2024 (обновлено: 16:42 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/rezolyutsiya-1942293574.html
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 25.04.2024
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков
Российский проект резолюции в СБ ООН по проблеме оружия в космосе может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:06
2024-04-25T16:42
россия
оон
сергей рябков
совет безопасности оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский проект резолюции в СБ ООН по проблеме оружия в космосе может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наш проект будет внесен в ближайшее время. Он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие. Потому что на эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны. И если у США возникли какие-то фантомные представления о чем-то, то они должны по крайней мере объясниться, как минимум с нами, что их конкретно беспокоит и тревожит", - сказал он журналистам."Мы дадим всеобъемлющий проект, который, как мы считаем, может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве", - указал Рябков.
https://ria.ru/20240424/nebenzya-1942163997.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b714e1f35de090fbe02b0857f216e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, сергей рябков, совет безопасности оон, сша
Россия, ООН, Сергей Рябков, Совет Безопасности ООН, США
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе, заявил Рябков

Рябков: Россия скоро внесет в СБ ООН свой проект резолюции по оружию в космосе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский проект резолюции в СБ ООН по проблеме оружия в космосе может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Наш проект будет внесен в ближайшее время. Он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие. Потому что на эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны. И если у США возникли какие-то фантомные представления о чем-то, то они должны по крайней мере объясниться, как минимум с нами, что их конкретно беспокоит и тревожит", - сказал он журналистам.
"Мы дадим всеобъемлющий проект, который, как мы считаем, может помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве", - указал Рябков.
Василий Небензя
Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил Небензя
24 апреля, 23:11
 
РоссияООНСергей РябковСовет Безопасности ООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала