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Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 13 сантиметров
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за сутки снизился на 13 сантиметров и к утру четверга составляет 1028 сантиметров,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:12
2024-04-25T07:12
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ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за сутки снизился на 13 сантиметров и к утру четверга составляет 1028 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим составляет 1028 сантиметра. Критическая отметка уровня воды для населенного пункта – 850 сантиметров.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник вода в Ишиме у города начала медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Затопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, ишим
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Ишим
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 13 сантиметров
Уровень Ишима у одноименного города составляет 1028 сантиметров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за сутки снизился на 13 сантиметров и к утру четверга составляет 1028 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим составляет 1028 сантиметра. Критическая отметка уровня воды для населенного пункта – 850 сантиметров.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник вода в Ишиме у города начала медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе.
По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Затопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.