https://ria.ru/20240425/razgovor-1942367337.html
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков
Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:15
2024-04-25T21:15
2024-04-25T21:15
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Был очень конкретный, предметный разговор. И, собственно, диалог будет продолжаться", - заявил Песков журналистам после закрытой встречи.Путин в четверг после выступления на съезде РСПП отдельно в закрытом режиме побеседовал с членами правления союза.
https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков
Песков: Путин провел с РСПП предметный разговор, диалог будет продолжаться