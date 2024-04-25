https://ria.ru/20240425/razgovor-1942367337.html

Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков

Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024

Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков

Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:15

2024-04-25T21:15

2024-04-25T21:15

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Был очень конкретный, предметный разговор. И, собственно, диалог будет продолжаться", - заявил Песков журналистам после закрытой встречи.Путин в четверг после выступления на съезде РСПП отдельно в закрытом режиме побеседовал с членами правления союза.

https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей