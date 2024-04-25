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Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
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21:15 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/razgovor-1942367337.html
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков
Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:15
2024-04-25T21:15
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Был очень конкретный, предметный разговор. И, собственно, диалог будет продолжаться", - заявил Песков журналистам после закрытой встречи.Путин в четверг после выступления на съезде РСПП отдельно в закрытом режиме побеседовал с членами правления союза.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков

Песков: Путин провел с РСПП предметный разговор, диалог будет продолжаться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Был очень конкретный, предметный разговор. И, собственно, диалог будет продолжаться", - заявил Песков журналистам после закрытой встречи.
Путин в четверг после выступления на съезде РСПП отдельно в закрытом режиме побеседовал с членами правления союза.
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Вчера, 15:54
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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