https://ria.ru/20240425/rakety-1942371897.html

В Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS

В Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024

В Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS

В Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, сообщает газета РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:46

2024-04-25T21:46

2024-04-25T23:07

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников ведомства. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Украинские силы смогут использовать недавно поставленную... ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в... Крыму", - говорится в сообщении издания. По словам чиновников, целью для использования систем большей дальности будет "усиление давления" на полуостров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html

https://ria.ru/20240425/bomby-1942336642.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато