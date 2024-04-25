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США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков
США продолжают подливать масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:34
2024-04-25T18:34
2024-04-25T19:09
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США продолжают подливать масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции". - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он прокомментировал информацию "о секретных поставках дальнобойных ракет Киеву".В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, США, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков
Песков: США подливают масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Украине
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
США продолжают подливать масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Киеву, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции". - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Так он прокомментировал информацию "о секретных поставках дальнобойных ракет Киеву".
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.