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США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 25.04.2024 (обновлено: 19:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/rakety-1942338385.html
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков
США продолжают подливать масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:34
2024-04-25T19:09
в мире
сша
украина
киев
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США продолжают подливать масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции&quot;. - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он прокомментировал информацию "о секретных поставках дальнобойных ракет Киеву".В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/rogov-1942296792.html
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в мире, сша, украина, киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, США, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
США подливают масла в огонь, поставляя ракеты Украине, заявил Песков

Песков: США подливают масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США продолжают подливать масла в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции". - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

Так он прокомментировал информацию "о секретных поставках дальнобойных ракет Киеву".
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
США поставками ATACMS расширяют границы допустимого, заявил Рогов
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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