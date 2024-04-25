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Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS
Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024
Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их "невозможно оправдать", поскольку... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T02:24
2024-04-25T02:24
2024-04-25T02:40
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их "невозможно оправдать", поскольку из-за данных действий США усиливается угроза безопасности Крыма и новых регионов РФ."Местные чиновники "задним числом" подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России", - сказал Антонов журналистам.При этом он заверил, что российские военные "уже сбили несколько ракет ATACMS"."Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", - констатировал российский дипломат.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS
Антонов: поставки ATACMS нельзя оправдать