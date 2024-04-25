https://ria.ru/20240425/pyl-1942295973.html

Пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья и Урала в пятницу

Пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья и Урала в пятницу - РИА Новости, 25.04.2024

Пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья и Урала в пятницу

Пыльный шлейф из Африки в пятницу достигнет Поволжья, а в субботу - Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с "ржавым" дождем, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:13

2024-04-25T16:13

2024-04-25T16:41

поволжье

африка

сахара

евгений тишковец

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пыльный шлейф из Африки в пятницу достигнет Поволжья, а в субботу - Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с "ржавым" дождем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Распределение ветрового режима в основном слое тропосферы указывает на то, что основные воздушные потоки, сформированные в передней части высотного циклона, ориентированы с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, уносило в акваторию Черного моря, и уже через 21-24 часа они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов - Белгородской области. "Далее пыльный шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу - достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с "ржавым" дождем. Начались песчаные бури и на юге России – в отдельных районах Ростовской области - Гигант, Ремонтное, Краснодарского края - Лабинск, Ставрополья - Арзгир, Калмыкии - Малые Дербеты, Комсомольский", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240425/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240425/burya-1942206813.html

поволжье

африка

сахара

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поволжье, африка, сахара, евгений тишковец