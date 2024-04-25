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Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 25.04.2024 (обновлено: 19:46 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pvo-1942349404.html
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2024
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине
Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, включая оружие дальнего радиуса, заявил в четверг координатор Белого... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:28
2024-04-25T19:46
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, включая оружие дальнего радиуса, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Противовоздушная оборона остается тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус", - сообщил он журналистам, говоря о дальнейших планах по отправке вооружений Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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украина, сша, в мире, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине

Белый дом: ПВО, включая дальний радиус, остается приоритетом для помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, включая оружие дальнего радиуса, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Противовоздушная оборона остается тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус", - сообщил он журналистам, говоря о дальнейших планах по отправке вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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