https://ria.ru/20240425/pvo-1942349404.html

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2024

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине

Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, включая оружие дальнего радиуса, заявил в четверг координатор Белого... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:28

2024-04-25T19:28

2024-04-25T19:46

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, включая оружие дальнего радиуса, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Противовоздушная оборона остается тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус", - сообщил он журналистам, говоря о дальнейших планах по отправке вооружений Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, нато, вооруженные силы украины