Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине
Белый дом: ПВО, включая дальний радиус, остается приоритетом для помощи Украине
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, включая оружие дальнего радиуса, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Противовоздушная оборона остается тем, что является высокоприоритетным для украинцев, поскольку мы можем помочь с ПВО по ряду различных средств, включая дальний, средний и ближний радиус", - сообщил он журналистам, говоря о дальнейших планах по отправке вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.