Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 25.04.2024 (обновлено: 17:48 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942322963.html
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:33
2024-04-25T17:48
владимир путин
общество
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти."Учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Поэтому лучше пускай административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240214/arkhitektura-1927181982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом

Путин: развитием соцучреждений, построенных бизнесом, должны заниматься власти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти.
"Учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Поэтому лучше пускай административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Участники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ Города для жизни сбываются на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности
14 февраля, 09:30
 
Владимир ПутинОбществоРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала