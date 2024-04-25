https://ria.ru/20240425/putin-1942322963.html

Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом

Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом - РИА Новости, 25.04.2024

Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:33

2024-04-25T17:33

2024-04-25T17:48

владимир путин

общество

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти."Учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Поэтому лучше пускай административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20240214/arkhitektura-1927181982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей