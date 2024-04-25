https://ria.ru/20240425/putin-1942322963.html
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:33
2024-04-25T17:33
2024-04-25T17:48
владимир путин
общество
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что содержанием и развитием социальных учреждений, которые строит бизнес, должны заниматься власти."Учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Поэтому лучше пускай административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240214/arkhitektura-1927181982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, кто должен отвечать за соцучреждения, построенные бизнесом
Путин: развитием соцучреждений, построенных бизнесом, должны заниматься власти