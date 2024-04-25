Рейтинг@Mail.ru
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 25.04.2024 (обновлено: 17:37 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942319018.html
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию
Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:19
2024-04-25T17:37
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции."Прежде всего мы должны заботится о внутреннем рыке... Конечно, они не должны быть такими замороженными совсем, эти вывозные таможенные пошлины, надо внимательно посмотреть. Я попрошу тогда министерство экономического развития вместе с Минсельхозом все это с коллегами проработать, можно не затягивать, принять решение, я с вами согласен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a94fdb5ea33416986ddb344ee6a184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию

Путин рассмотрит вопрос о пошлинах на некоторые позиции рыбной продукции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции.
"Прежде всего мы должны заботится о внутреннем рыке... Конечно, они не должны быть такими замороженными совсем, эти вывозные таможенные пошлины, надо внимательно посмотреть. Я попрошу тогда министерство экономического развития вместе с Минсельхозом все это с коллегами проработать, можно не затягивать, принять решение, я с вами согласен", - сказал Путин.
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Япония призвала Россию отменить решение по импорту рыбной продукции
16 октября 2023, 14:47
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала