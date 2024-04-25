https://ria.ru/20240425/putin-1942319018.html

Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию

Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию - РИА Новости, 25.04.2024

Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию

Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:19

2024-04-25T17:19

2024-04-25T17:37

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции."Прежде всего мы должны заботится о внутреннем рыке... Конечно, они не должны быть такими замороженными совсем, эти вывозные таможенные пошлины, надо внимательно посмотреть. Я попрошу тогда министерство экономического развития вместе с Минсельхозом все это с коллегами проработать, можно не затягивать, принять решение, я с вами согласен", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)