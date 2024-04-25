https://ria.ru/20240425/putin-1942319018.html
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию
Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:19
2024-04-25T17:19
2024-04-25T17:37
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП рассмотреть вопрос пересмотра экспортных пошлин по некоторым позициям рыбной продукции."Прежде всего мы должны заботится о внутреннем рыке... Конечно, они не должны быть такими замороженными совсем, эти вывозные таможенные пошлины, надо внимательно посмотреть. Я попрошу тогда министерство экономического развития вместе с Минсельхозом все это с коллегами проработать, можно не затягивать, принять решение, я с вами согласен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин рассмотрит вопрос об экспортных пошлинах на рыбную продукцию
Путин рассмотрит вопрос о пошлинах на некоторые позиции рыбной продукции