https://ria.ru/20240425/putin-1942315410.html
Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России
Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России
"Народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, заявил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:09
2024-04-25T17:09
2024-04-25T17:26
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."По отраслям, конечно, одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано, включая искусственный интеллект. Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени"."И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", - отметил он.
https://ria.ru/20240425/putin-1942313699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России
Путин заявил, что "народный ВПК" сейчас в России работает вовсю
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"По отраслям, конечно, одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано, включая искусственный интеллект. Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
)
Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени".
"И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", - отметил он.