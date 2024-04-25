https://ria.ru/20240425/putin-1942315410.html

Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России

Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России - РИА Новости, 25.04.2024

Путин рассказал о работе "народного ВПК" в России

"Народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:09

2024-04-25T17:09

2024-04-25T17:26

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."По отраслям, конечно, одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано, включая искусственный интеллект. Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени"."И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", - отметил он.

https://ria.ru/20240425/putin-1942313699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей