https://ria.ru/20240425/putin-1942315269.html
Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров
Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров - РИА Новости, 25.04.2024
Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать консорциум на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием ведущих вузов... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:08
2024-04-25T17:08
2024-04-25T17:18
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать консорциум на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием ведущих вузов для подготовки квантовых инженеров."Согласен, хорошее предложение (создать консорциум на базе РСПП с участием ведущих вузов для подготовки квантовых инженеров – ред.)… Идея сама хорошая и заслуживает не только внимания, но и того, чтобы мы это сделали", - сказал Путин на съезде РСПП.
https://ria.ru/20231101/progress-1906565545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров
Путин оценил идею консорциума на базе РСПП для подготовки квантовых инженеров