https://ria.ru/20240425/putin-1942315269.html

Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров

Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров - РИА Новости, 25.04.2024

Путин поддержал идею создать консорциум для подготовки квантовых инженеров

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать консорциум на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием ведущих вузов... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:08

2024-04-25T17:08

2024-04-25T17:18

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

россия

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать консорциум на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием ведущих вузов для подготовки квантовых инженеров."Согласен, хорошее предложение (создать консорциум на базе РСПП с участием ведущих вузов для подготовки квантовых инженеров – ред.)… Идея сама хорошая и заслуживает не только внимания, но и того, чтобы мы это сделали", - сказал Путин на съезде РСПП.

https://ria.ru/20231101/progress-1906565545.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российский союз промышленников и предпринимателей, общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента