https://ria.ru/20240425/putin-1942313699.html

Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя

Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя - РИА Новости, 25.04.2024

Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя

Успех на линии боевых столкновений сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач, у России это получается, сказал президент РФ... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:04

2024-04-25T17:04

2024-04-25T17:17

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Успех на линии боевых столкновений сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач, у России это получается, сказал президент РФ Владимир Путин."Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20240425/putin-1942315410.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей