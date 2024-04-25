https://ria.ru/20240425/putin-1942313699.html
Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя
Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя
Успех на линии боевых столкновений сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач, у России это получается, сказал президент РФ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:04
2024-04-25T17:04
2024-04-25T17:17
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Успех на линии боевых столкновений сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач, у России это получается, сказал президент РФ Владимир Путин."Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240425/putin-1942315410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя
Путин: успех на поле боя зависит от быстроты решения технологических задач