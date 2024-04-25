Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 25.04.2024 (обновлено: 16:27 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942293194.html
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров
Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:05
2024-04-25T16:27
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942297306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b50de4456af1d7f55348b1386ce6fbc.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин. "Знаю, что кадров не хватает, и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом) по этому направлению. Вроде бы, получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что правительство запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.
https://ria.ru/20240401/putin-1937119163.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: в ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров
РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ КАДРОВ, ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОКРЫТЬ ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ, НУЖНЫ ДРУГИЕ ПОДХОДЫ - ПУТИН
2024-04-25T16:05
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942297306_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d577427da974365e998399b450d2b693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика, Навигатор абитуриента
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров

Путин: власти и бизнес будут развивать образование для подготовки кадров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин.
"Знаю, что кадров не хватает, и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом) по этому направлению. Вроде бы, получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент отметил, что правительство запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил продлить модернизацию школьных систем образования
1 апреля, 14:42
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономикаНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала