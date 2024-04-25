https://ria.ru/20240425/putin-1942293194.html
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров
Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:05
2024-04-25T16:05
2024-04-25T16:27
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин. "Знаю, что кадров не хватает, и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом) по этому направлению. Вроде бы, получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что правительство запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.
https://ria.ru/20240401/putin-1937119163.html
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Путин: в ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров
РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ КАДРОВ, ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОКРЫТЬ ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ, НУЖНЫ ДРУГИЕ ПОДХОДЫ - ПУТИН
2024-04-25T16:05
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РИА Новости
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика, Навигатор абитуриента
Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров
Путин: власти и бизнес будут развивать образование для подготовки кадров