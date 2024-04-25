https://ria.ru/20240425/putin-1942293194.html

Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров

Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров - РИА Новости, 25.04.2024

Путин заявил о необходимости развивать образование для подготовки кадров

Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:05

2024-04-25T16:05

2024-04-25T16:27

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов, сказал президент Владимир Путин. "Знаю, что кадров не хватает, и мы, конечно, должны работать вместе (с бизнесом) по этому направлению. Вроде бы, получается. В целом, надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что правительство запустит программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.

https://ria.ru/20240401/putin-1937119163.html

россия

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Путин: в ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ КАДРОВ, ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОКРЫТЬ ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ, НУЖНЫ ДРУГИЕ ПОДХОДЫ - ПУТИН 2024-04-25T16:05 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, навигатор абитуриента