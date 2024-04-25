https://ria.ru/20240425/putin-1942290730.html
Путин рассказал, кто добивается успеха в бизнесе
Путин рассказал, кто добивается успеха в бизнесе - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал, кто добивается успеха в бизнесе
В бизнесе успех сопутствует тем, кто умеет правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:54
2024-04-25T15:54
2024-04-25T16:00
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В бизнесе успех сопутствует тем, кто умеет правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, заявил президент России Владимир Путин. "Независимо от масштаба бизнеса успех сопутствует, безусловно, тем, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240425/partnerstvo-1942287326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, кто добивается успеха в бизнесе
Путин: в бизнесе добиваются успеха те, кто готов меняться