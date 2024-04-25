https://ria.ru/20240425/putin-1942284933.html

Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность

Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность - РИА Новости, 25.04.2024

Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность

Правоохранители в РФ возбудили ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов, речь не идет о пересмотре итогов приватизации, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:40

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правоохранители в РФ возбудили ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов, речь не идет о пересмотре итогов приватизации, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html

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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей