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Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность
Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность
Правоохранители в РФ возбудили ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов, речь не идет о пересмотре итогов приватизации, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:33
2024-04-25T15:33
2024-04-25T15:40
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правоохранители в РФ возбудили ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов, речь не идет о пересмотре итогов приватизации, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность
Путин: в России возбудили дела по возврату в госсобственность некоторых активов