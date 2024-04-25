https://ria.ru/20240425/putin-1942282963.html
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса
Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:26
2024-04-25T15:26
2024-04-25T18:02
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942293346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa5b628a68b8580e3a83659500244a21.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", - сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240425/biznes-1942284016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942293346_451:0:1891:1080_1920x0_80_0_0_9fdd92c2a253fa4600e7e7888013aaf7.jpg
Путин: "Государство будет поддерживать бизнес в России и дальше"
Путин: "Государство будет поддерживать бизнес в России и дальше".
2024-04-25T15:26
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса
Путин: государство будет поддерживать бизнес в России и дальше