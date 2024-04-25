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Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
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15:26 25.04.2024 (обновлено: 18:02 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942282963.html
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса
Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:26
2024-04-25T18:02
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", - сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Путин: "Государство будет поддерживать бизнес в России и дальше"
Путин: "Государство будет поддерживать бизнес в России и дальше".
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса

Путин: государство будет поддерживать бизнес в России и дальше

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", - сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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РоссияЭкономикаВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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