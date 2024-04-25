https://ria.ru/20240425/putin-1942282963.html

Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса

Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024

Путин заявил о дальнейшей поддержке бизнеса

Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:26

2024-04-25T15:26

2024-04-25T18:02

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", - сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20240425/biznes-1942284016.html

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Путин: "Государство будет поддерживать бизнес в России и дальше" Путин: "Государство будет поддерживать бизнес в России и дальше". 2024-04-25T15:26 true PT0M52S

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей