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О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП - РИА Новости, 25.04.2024
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15:21 25.04.2024 (обновлено: 18:15 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП
О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП - РИА Новости, 25.04.2024
О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП
Экономика России успешно развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:21
2024-04-25T18:15
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экономика России успешно развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент оценил вклад бизнес-сообщества в это развитие и предложил обсудить, какие задачи требуют совместных усилий с государством. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.Рост ВВП продолжается&quot;По итогам прошлого года ВВП России &lt;...&gt; прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы&quot;, — сказал президент.Он уточнил, что в январе 2024-го рост составил 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%.Позитивные тенденции в экономике укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, подчеркнул глава государства.По его словам, экономика набрала хорошую динамику, в частности, это видно по состоянию рынка труда. Безработица остается на уровне ниже трех процентов, она снизилась и среди молодежи.Налоговые изменения и поддержка бизнесаОдной из мер по улучшению инвестиционного климата в России президент назвал донастройку налоговой системы."Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса".Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, подчеркнул российский лидер.Он пообещал, что власти будут оказывать предпринимателям поддержку, чтобы они запускали перспективные проекты, наращивали вложения капитала, создавали новые рабочие места.Президент предупредил, что в ближайшие годы объемы промышленного производства предстоит увеличить на десятки процентов, а высокотехнологичные предприятия по критически важным направлениям должны появиться повсеместно.Путин подчеркнул, что дефицит кадров, который будет испытывать Россия, нельзя покрыть за счет мигрантов, и призвал использовать другие подходы.Реприватизации не будетГлава государства заявил, что, несмотря на возвращение в госсобственность некоторых активов, о пересмотре итогов приватизации речи не идет."В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам".Изъятие бизнеса оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, добавил президент. Он подчеркнул, что обращает на это внимание и предпринимателей, и силовых структур.Присутствие государства сокращаетсяПутин признал, что у предпринимателей еще достаточно проблем, хотя продолжается работа над дебюрократизацией. По его словам, РСПП и другие деловые объединения многое делают, чтобы упрощать и переводить в электронную среду административные процедуры и согласования.&quot;Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы&quot;.Президент отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт. Его задача — обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех регионах.Россия не будет вводить санкции в ущерб себеОтвечая на предложение главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company работу в России, Путин подчеркнул, что Москва не будет отвечать на санкции себе в ущерб.&quot;Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом для экономики&quot;, — сказал президент.Он отметил, что вводить запреты иногда выгодно, чтобы поставить на место тех, кто России что-то запрещает, но иногда этого не нужно делать, чтобы обеспечить собственный рынок.При этом в целом постановку вопроса Севериловым Путин назвал правильной.
https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941167523.html
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Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
а съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
2024-04-25T15:21
true
PT156M29S
Путин: рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы
Внутренний валовый продукт России демонстрирует хороший темп роста. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сказал президент страны Владимир Путин.
2024-04-25T15:21
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PT0M23S
Путин о донастройке налоговой системы
Путин о донастройке налоговой системы
2024-04-25T15:21
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PT0M54S
Путин: в ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров
РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ КАДРОВ, ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОКРЫТЬ ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ, НУЖНЫ ДРУГИЕ ПОДХОДЫ - ПУТИН
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PT0M24S
Путин: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России
«Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России. Это бессмысленно и не нужно, не собираемся этого делать», — сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП

Путин: рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экономика России успешно развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент оценил вклад бизнес-сообщества в это развитие и предложил обсудить, какие задачи требуют совместных усилий с государством. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

Рост ВВП продолжается

«

"По итогам прошлого года ВВП России <...> прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы", — сказал президент.

Он уточнил, что в январе 2024-го рост составил 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%.
Позитивные тенденции в экономике укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, подчеркнул глава государства.
По его словам, экономика набрала хорошую динамику, в частности, это видно по состоянию рынка труда. Безработица остается на уровне ниже трех процентов, она снизилась и среди молодежи.
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Налоговые изменения и поддержка бизнеса

Одной из мер по улучшению инвестиционного климата в России президент назвал донастройку налоговой системы.
«
"Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса".
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин
Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, подчеркнул российский лидер.
Он пообещал, что власти будут оказывать предпринимателям поддержку, чтобы они запускали перспективные проекты, наращивали вложения капитала, создавали новые рабочие места.
Президент предупредил, что в ближайшие годы объемы промышленного производства предстоит увеличить на десятки процентов, а высокотехнологичные предприятия по критически важным направлениям должны появиться повсеместно.
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Путин подчеркнул, что дефицит кадров, который будет испытывать Россия, нельзя покрыть за счет мигрантов, и призвал использовать другие подходы.

Реприватизации не будет

Глава государства заявил, что, несмотря на возвращение в госсобственность некоторых активов, о пересмотре итогов приватизации речи не идет.
«
"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам".
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин
Изъятие бизнеса оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, добавил президент. Он подчеркнул, что обращает на это внимание и предпринимателей, и силовых структур.
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Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей
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Присутствие государства сокращается

Путин признал, что у предпринимателей еще достаточно проблем, хотя продолжается работа над дебюрократизацией. По его словам, РСПП и другие деловые объединения многое делают, чтобы упрощать и переводить в электронную среду административные процедуры и согласования.
«

"Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы".

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин
Президент отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт. Его задача — обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех регионах.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Россия не будет вводить санкции в ущерб себе

Отвечая на предложение главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company работу в России, Путин подчеркнул, что Москва не будет отвечать на санкции себе в ущерб.
«

"Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом для экономики", — сказал президент.

Он отметил, что вводить запреты иногда выгодно, чтобы поставить на место тех, кто России что-то запрещает, но иногда этого не нужно делать, чтобы обеспечить собственный рынок.
При этом в целом постановку вопроса Севериловым Путин назвал правильной.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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