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СМИ: Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем - РИА Новости, 25.04.2024
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07:59 25.04.2024
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СМИ: Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем
СМИ: Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем - РИА Новости, 25.04.2024
СМИ: Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем
Турецкие учёные разрабатывают проект, способный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявлять шпионскую деятельности в отношении страны, передало... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:59
2024-04-25T07:59
турция
технологии
в мире
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АНКАРА, 25 апр - РИА Новости. Турецкие учёные разрабатывают проект, способный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявлять шпионскую деятельности в отношении страны, передало государственное агентство Anadolu. "Пролетающие над Турцией объекты, в том числе космические аппараты и спутники, можно отслеживать с помощью "искусственного интеллекта", что позволит выявить шпионскую деятельность" - пишет агентство. Проректор Университета турецкой ассоциации аэронавтики (THK) профессор Тахсин Чагры Шишман рассказал агентству, что университет проводит исследования по определению орбиты спутников, используя ИИ, в частности, глубокое обучение, чтобы способствовать повышению осведомлённости Турции о космической ситуации и расширению её возможностей. Он также подчеркнул, что один из результатов задачи по наземному наблюдению и слежению за космическими объектами в рамках Национальной космической программы связан с "национальной безопасностью". "Турция может получать орбитальную информацию о спутниках и других космических объектах через сайт space-track.org, но орбитальная информация о спутниках-шпионах не может быть получена таким образом. По этой причине локализация проекта приобретает особое значение с точки зрения национальной безопасности Турции. Реализация разработанного нами проекта позволит отслеживать спутники-шпионы страны, определять их орбиты с помощью искусственного интеллекта и знать время их пролета над Турцией. Таким образом, можно будет скрыть те действия, которые мы не хотим, чтобы были замечены спутниками-шпионами", - отметил он.
https://ria.ru/20240425/neyroset-1942180271.html
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турция, технологии, в мире
Турция, Технологии, В мире
СМИ: Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем

Anadolu: Турция разрабатывает проект по выявлению шпионажа с помощью ИИ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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АНКАРА, 25 апр - РИА Новости. Турецкие учёные разрабатывают проект, способный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявлять шпионскую деятельности в отношении страны, передало государственное агентство Anadolu.
"Пролетающие над Турцией объекты, в том числе космические аппараты и спутники, можно отслеживать с помощью "искусственного интеллекта", что позволит выявить шпионскую деятельность" - пишет агентство.
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Проректор Университета турецкой ассоциации аэронавтики (THK) профессор Тахсин Чагры Шишман рассказал агентству, что университет проводит исследования по определению орбиты спутников, используя ИИ, в частности, глубокое обучение, чтобы способствовать повышению осведомлённости Турции о космической ситуации и расширению её возможностей.
Он также подчеркнул, что один из результатов задачи по наземному наблюдению и слежению за космическими объектами в рамках Национальной космической программы связан с "национальной безопасностью".
"Турция может получать орбитальную информацию о спутниках и других космических объектах через сайт space-track.org, но орбитальная информация о спутниках-шпионах не может быть получена таким образом. По этой причине локализация проекта приобретает особое значение с точки зрения национальной безопасности Турции. Реализация разработанного нами проекта позволит отслеживать спутники-шпионы страны, определять их орбиты с помощью искусственного интеллекта и знать время их пролета над Турцией. Таким образом, можно будет скрыть те действия, которые мы не хотим, чтобы были замечены спутниками-шпионами", - отметил он.
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